עוד בעלי תפקידים חשובים נטשו את משרד החינוך: "לא נשאר מי שינהל את לימודי האנגלית"

שני מפקחים ארציים על ההוראה באנגלית, מנהלת אגף מדעים וקצין חינוך ראשי לשעבר, שהיה מועמד לנהל את אגף של"ח, עזבו לפני פתיחת שנת הלימודים: "החלטות מתקבלות לפי צרכים מדומיינים"

ארבעה בכירים נוספים במשרד החינוך הודיעו על עזיבתם לקראת פתיחת שנת הלימודים, כך פורסם היום (רביעי) בתוכנית "כאן בשש" בכאן 11. שני מפקחים ארציים על הוראת האנגלית שמונו לפני פחות משנה הודיעו על עזיבה מיידית, מה שמשאיר את משרד החינוך ללא מפקח על לימודי האנגלית כלל.

המפקחת דבורה עמר, האחראית על החינוך היסודי בלימודי אנגלית, והמפקח ד"ר אליאס פראח, שאחראי על לימודי האנגלית בעל יסודי, הודיעו על עזיבתם. השניים קודמו לתפקיד לפני כמעט שנה לאחר שהמפמ"רית הקודמת על לימודי אנגלית קודמה למנהלת אגף שפות, ופרח ועמר הפכו למפקחות במקומה לתקופת ניסיון של שנה.

בנוסף הודיעה מנהלת אגף מדעים ומתמטיקה ד"ר גילמור קשת על עזיבתה בעוד כמה ימים. העזיבה מגיעה לאחר שהשר קיש הודיע על העברת האגף שלה מהמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך לאגף טכנולוגיות, בעקבות כישלון התלמידים במבחנים הבין-לאומיים.

גם קצין חינוך ראשי לשעבר תא"ל במיל' אופיר ליוויוס, שהיה אמור להיות מנהל אגף של"ח הנכנס ועבר מכרז - התפטר. במכתב לעובדי משרד החינוך, כתב: "לצערי לאור מחלוקת מנהיגותית ותרבותית לא אתחיל את תפקידי כמנהל אגף של"ח. שמחתי להיחשף לעשייה המבורכת של המינהל. אתם בית יוצר לאהבת העם והאדם. מאחל לכם תמיד לשרת את השליחות הגדולה הזו ואת אנשיכם - ואת אלו בלבד. כבדו כל אדם ואל תהיו יראים מאף אדם. תהיו מנהיגים הבונים מנהיגים כ'מדליקים מנר לנר' ולא כ'מערים מכלי לכלי'".

גורם במשרד החינוך הסביר: "אנשים עוזבים כי החלטות מתקבלות לפי צרכים מדומיינים. יש חשש שעל כל מי שעוזב מתקבל מישהו שהשר רוצה ולא תמיד לפי הכישורים שלו. לא נשאר מי שינהל את לימודי האנגלית".

27 בכירים עזבו בתקופת קיש

העזיבות החדשות מצטרפות לרשימה ארוכה של בכירים שעזבו מאז כהונתו של השר קיש. בין השאר: המנכ"ל אסף צלאל שהתפטר אחרי מחאות הרפורמה המשפטית, המשנה למנכ"ל אביטל בן שלמה שעזבה אחרי ניסיון לקדם חוזים אישיים למורים, וסמנכ"ל בינוי והסעות תמיר בן משה שיעזוב אחרי פתיחת שנת הלימודים.

במינהל עובדי ההוראה, הקשור ישירות למחסור במורים, התפטרו שלושה סמנכ"לים תוך שנתיים: אייל רם, גלי נהרי (שעזבה אחרי פחות משלושה חודשים), ואיריס ביטון שתסיים את תפקידה בנובמבר אחרי שהוחלט שלא להאריך את חוזה.

העזיבות כוללות גם את מנהל האגף שטיפל בפרשיות המין האחרונות - ענת אורנשטיין מאגף המשמעת וטוהר המידות, ואת מחליפה שמעון חוג'ה שהודיע על עזיבתו אחרי חודשיים בלבד בתפקיד.