האיחוד האירופי צפוי להקפיא את ההחלטה להטיל סנקציות על ישראל לאור ההסכם לסיום המלחמה בעזה - כך דווח היום (שישי) באתר פוליטיקו.

לפי גורם בכיר באיחוד, הצעת ההחלטה נגד ישראל צפויה לעלות בפסגת שרי החוץ והמנהיגים האירופיים שתתקיים ב-20 וב-23 באוקטובר, אך לא תזכה לתמיכה מספיקה. זאת, משום שנדרש קונצנזוס של 27 חברות באיחוד על מנת לאשר את ההחלטה.

ארבעה דיפלומטים אירופים מסרו לפוליטיקו כי קבוצה מובילה של חברות באיחוד לא רואה עוד צורך בהטלת הסנקציות בשל החתימה על ההסכם בעזה.

גם צעדים נפרדים, שנועדו להגביל את קשרי המסחר עם ישראל וצפויים לעלות על סדר היום, ככל הנראה לא יזכו לתמיכה מצד המדינות החשובות באיחוד. הדלפה של טיוטת ההצעות חשפה כי לא הושג קונצנזוס לגביהן בין החברות באיחוד.

קבוצת מדינות, ובהן גרמניה והונגריה, צפויות להתנגד להצעה, בעוד מדינות אחרות כמו בלגיה הביעו מורת רוח מכך ש"האמון במדיניות החוץ של האיחוד מתערער כשאינו מסוגל לקבל עמדה מוצקה נגד 'מתנחלים המפרים זכויות אדם'".

דוברת האיחוד פאולה פיניו מסרה כי ההצעה להשית סנקציות על ישראל הועלתה "בהקשר מסוים, שהשתנה מאז". לדבריה, "הדבר עשוי לשנות את אופי ההצעה".