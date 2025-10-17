חרף הפסקת המלחמה: מודי'ס לא שינתה את דירוג האשראי של ישראל

התחזית השלילית ודירוג האשראי של ישראל לא ישתנה למרות ההסכם שהוביל להפסקת אש בעזה. מוד'יס: "ההסכם הוא התפתחות חיובית, אך שינוי משמעותי ייעשה רק לאחר יישום שלב ב'"

חרף הפסקת המלחמה: מודי'ס לא שינתה את דירוג האשראי

סוכנות דירוג האשראי מודי'ס הודיעה היום (שישי) כי הותירה ללא שינוי את דירוג האשראי של ישראל ואת התחזית השלילית לדירוג, למרות הסכם הפסקת המלחמה ברצועת עזה.

בסוכנות הבהירו כי שינוי משמעותי בדירוג האשראי הישראלי והתחזית ייעשה לאחר "יישום שלב ב' של ההסכם" מול חמאס. "יישום השלבים הבאים בהסכם יהיה קשה, הסיכון שהעסקה לא תיושם נותר גבוה, מה שעלול להוביל להפרה של הפסקת האש", נמסר מטעם החברה.

על ההסכם הנוכחי כתבו במודי'ס: "מדובר בצעד חיובי לדירוג האשראי של מדינת ישראל, תוך ציון הסיכונים ליישום השלבים הבאים של ההסכם. אנו מצפים מסוכנויות הדירוג לתת ביטוי ראוי בהערכותיהם להתפתחויות ולשינויים המשמעותיים באיזור, כמו גם לחוסן של כלכלת ישראל".

בחודש מרץ הזהירה מודי'ס משקיעים מפני השקעה בישראל, תוך הדגשת דירוגה השלילי של ישראל. "דירוג האשראי של ישראל משקף סיכונים פוליטיים גבוהים מאוד שמחלישים את כוחה הכלכלי". לדברי הסוכנות, "מוסדות המדינה נותרו חזקים, אבל נחלשו מאוד בשנים האחרונות", כתבה החברה למשקיעים.