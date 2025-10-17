נתניהו וכ"ץ יציעו לשנות את שם המלחמה ל"מלחמת התקומה" 

בנימוקי ההצעה שיביאו ראש הממשלה ושר הביטחון לאישור הממשלה ביום א' נכתב כי יש לשנות את שמה "הזמני" של מלחמת חרבות ברזל "בהיותה אבן דרך בתקומת מדינת ישראל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ יביאו ביום ראשון לאישור הממשלה הצעה שלפיה שמה הרשמי של המלחמה יהיה "מלחמת התקומה" - כך נודע היום (שישי) לכאן חדשות.

בנימוקי ההצעה, כפי שהועברה לשרים לקראת הישיבה, נכתב כי יש לשנות את שמה "הזמני" של מלחמת חרבות ברזל למלחמת התקומה "על רקע האופן שבו נפתחה, התפתחותה לכדי מערכה בשבע חזיתות שונות, ובהיותה של מלחמה זו אבן דרך בתקומת מדינת ישראל".

השם "מלחמת התקומה" הוצע על ידי נתניהו כבר ב-7 אוקטובר 2024, לפני יותר משנה, בישיבת ממשלה. בדבריו אמר אז: "היום לפני שנה, בשעה 06:29 בבוקר, מחבלי החמאס פתחו במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי ישראל. מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים. זוהי מלחמת הקיום שלנו - 'מלחמת התקומה'. כך אני מבקש לקרוא למלחמה באופן רשמי".

כבר חודשיים אחרי פרוץ המלחמה פורסם בכאן חדשות כי נתניהו בוחן שלושה שמות חדשים למלחמה. השמות החדשים שעלו אז היו "מלחמת בראשית", "מלחמת עזה" ו"מלחמת שמחת תורה". ראש הממשלה אמר אז כי השם הנוכחי, "חרבות ברזל" הוא שם של מבצע ולא של מלחמה.