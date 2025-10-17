טראמפ: מצפה להרחבת הסכמי אברהם בקרוב, הסעודים סימנו שהם מעוניינים

נשיא ארצות הברית הביע תקווה שהממלכה תנרמל בקרוב את היחסים עם ישראל. לדבריו: "ברגע שסעודיה תצטרף – כולם יצטרפו"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שישי) כי הוא מצפה להתרחבות הסכמי אברהם בקרוב. טראמפ הביע תקווה כי מי שתצטרף להסכם היא סעודיה.

טראמפ אמר: "אני לא רוצה להגיד (שזה יקרה) מיד, אבל בקרוב. המדינות שהצטרפו מרוויחות מזה. אני מקווה שסעודיה תצטרף. אני חושב שברגע שסעודיה תצטרף כולם יצטרפו. הסעודים סימנו אתמול שהם מעוניינים.

טראמפ סיכם "הסכמי אברהם הם מדהימים, והם יסייעו בשלום בר קיימא במזרח התיכון".

בתוך כך, עיתון ה"פייננשיאל טיימס" דיווח היום כי ארצות הברית מקיימת מגעים עם סעודיה לטובת גיבוש הסכם הגנה חדש בין המדינות. לפי הדיווח בעיתון הבריטי, ההסכם עם סעודיה יהיה דומה באופיו לזה שנחתם עם קטר לאחר התקיפה שביצעה ישראל בבירתה דוחה.

בחודש שעבר גורם סעודי הכריז כי לא תהיה נורמליזציה אם ישראל תספח שטחים ביו"ש. עוד הוסיף הגורם כי בנקיטת מהלכים שכאלו - ישראל משחקת לידיים של איראן וחמאס, שהאינטרס שלהם הוא למנוע יחסים בין ישראל למדינות ערב.

