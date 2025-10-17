משבר החטופים החללים

ארה"ב לישראל: אל תענישו את חמאס על ההפרה, אנו לוחצים על המתווכות

שליחו של טראמפ וויטקוף צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא כדי להמשיך לקדם את יישום המתווה לסיום המלחמה. מקורות ישראלים: בידי חמאס כמה חללים שטרם הוחזרו, וכן מידע על מיקומם של חללים אחרים, חלקו הועבר אליהם מישראל
מחבר גילי כהן
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת, אוקטובר 2025
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת, אוקטובר 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, יגיע לישראל בשבוע הבא כדי להמשיך ולקדם את יישום מתווה הנשיא האמריקני לסיום המלחמה בעזה - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות מפי מקורות שעודכנו בביקור המתוכנן.

 

בממשל האמריקני העבירו לישראל מסר שלפיו אין לנקוט כעת עיצומים על חמאס בשל משבר החזרת החטופים החללים, שכן בארצות הברית מפעילים לחץ בנושא על המתווכות.

חמאס פתח היום במבצע יחסי ציבורי במטרה להוכיח למתווכות כי הוא מנסה לאתר את החטופים החללים. המבצע, שנענה בפסטיבל תקשורתי, התבצע בחאן יונס וכלל דחפורים שפעלו באתר מסוים שבו נקבר לכאורה אחד מהחללים.

עד כה לא ידוע על תוצאות משמעותיות של החפירה. חמאס יודע היכן נמצאים חטופים חללים, בהם סרן הדר גולדין, אך מתעקש לעשות את העבודה לבדו.

השיח בנושא השבת החללים מתקיים כעת במצרים. לפי מקורות ישראלים המעורים בנושא, בידי חמאס יש עדיין כמה חללים שטרם הוחזרו לישראל בניגוד להסכם. בנוסף, בידי ארגון הטרור מידע על מקום קבורתם של חללים נוספים, גם כזה שהועבר מישראל, אך הארגון אינו פועל בנושא במלוא המאץ.

בתוך כך, מנגנון יישום הפסקת האש צפוי להתחיל לפעול רשמית בסוף השבוע הנוכחי. מפקד פיקוד המרכז האמריקני בראש קופר יגיע לישראל גם כן לטובת הפעלתו. הוא צפוי להתמקם במתקן אזרחי בקרבת רצועת עזה, ככל הנראה באשקלון. 

