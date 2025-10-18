עלות שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה" - 2 מיליון ש"ח

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ יביאו את ההחלטה על שינוי שם המלחמה לאישור הממשלה מחר. בדברי ההסבר נכתב כי המלחמה היא "אבן דרך בתקומת מדינת ישראל"
מחבר מיכאל שמש
פעילות צה"ל בעזה
צילום: דובר צה"ל

עלות שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה" מוערכת בסכום של כ-2 מיליון שקלים. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות.

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ יביאו מחר לאישור הממשלה הצעה שלפיה שמה הרשמי של המלחמה יהיה "מלחמת התקומה".

בנימוקי ההצעה, כפי שהועברה לשרים לקראת הישיבה, נכתב כי יש לשנות את שמה "הזמני" של מלחמת חרבות ברזל למלחמת התקומה "על רקע האופן שבו נפתחה, התפתחותה לכדי מערכה בשבע חזיתות שונות, ובהיותה של מלחמה זו אבן דרך בתקומת מדינת ישראל".

כבר חודשיים אחרי פרוץ המלחמה פורסם בכאן חדשות כי נתניהו בוחן שלושה שמות חדשים למלחמה. השמות החדשים שעלו אז היו "מלחמת בראשית", "מלחמת עזה" ו"מלחמת שמחת תורה". ראש הממשלה אמר אז כי השם הנוכחי, "חרבות ברזל" הוא שם של מבצע ולא של מלחמה.

אולי יעניין אותך