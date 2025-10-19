ארה"ב למדינות הערבות להפסקת האש: חמאס מתכנן לפגוע בתושבי עזה, זו תהיה הפרה של ההסכם

משרד החוץ האמריקני הודיע למדינות הערבות להפסקת האש כי ישנם דיווחים אמינים על כוונה של חמאס להוציא לפועל תקיפה נגד תושבי עזה. בהודעה שפרסמו בממשל לא נמסרו פרטים על טיב התקיפה

ארה"ב: "תקיפה של חמאס נגד תושבי עזה - הפרה של ההסכם"

משרד החוץ של ארצות הברית הודיע למדינות הערבות להסכם הפסקת האש בעזה כי ישנם "דיווחים אמינים המעידים על הפרה צפויה של הפסקת האש על ידי חמאס נגד תושבי עזה".

בהודעת משרד החוץ הלילה (ראשון) נכתב כי ההתקפה המתוכננת של חמאס נגד אזרחים פלסטיניים תהווה הפרה ישירה של הסכם הפסקת האש ותפגע משמעותית בהתקדמות שהושגה.

עוד נכתב כי המדינות הערבות להסכם דורשות מחמאס לעמוד בהתחייבותו להסכם. "אם חמאס יוציא לפועל את ההתקפה, ינקטו צעדים כדי להגן על תושבי עזה וכדי לשמור על הפסקת האש", נכתב. משרד החוץ גם הדגיש כי ארצות הברית והמדינות הערבות נחושות להבטיח את שלומם של תושבי עזה, לשמור על רגיעה, ולקדם את השלום בעזה ובאזור.

בימים שמאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ברצועה מדווחים על אלימות קשה והוצאות להורג שמבצעים אנשי חמאס כנגד מתנגדיו ברצועה. בין היתר התקבלו דיווחים על הוצאות להורג פומביות של חברי המיליציות החמושות והחמולות הנלחמות בארגון.