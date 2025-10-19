ועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת חוק שתאפשר להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור

הצעת החוק של ח"כ צביקה פוגל תאפשר לשר לביטחון לאומי להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור בעזרת צו. שב"כ צפוי להתנגד להצעה. ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון אמר כי שוחח עם דוד זיני, שסבור כי "שב"כ יידרש בקרוב לנושא לעומק"

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק שתגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור. במסגרת ההצעה של ח"כ צביקה פוגל מ"עוצמה יהודית", השר לביטחון לאומי יוכל להכריז בצו בכפוף לאישור שר הביטחון על ארגון פשיעה כארגון טרור, "אם פעילותו מאופיינת בשימוש בנשק, באיומים כלפי רשויות ציבוריות או נבחרי ציבור או בשיתוף פעולה עם ארגוני טרור".

הצעת החוק גובשה בעקבות דיון בין משרדי הממשלה, מערכת הביטחון והיועצת המשפטית לממשלה. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי קידום המהלך נעשה בהנחיית נתניהו ובהמלצת ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון.

במסגרת המהלך, אושר שימוש בכלים ביטחוניים, כלכליים ומודיעיניים כנגד גורמים בעולם הפשע. לאחר אישור ועדת השרים, הצעת החוק תובא להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

בדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה התייחס רואי כחלון להתנגדות בשב"כ בנוגע להצעת החוק: "דיברתי היום עם ראש שב"כ זיני. הוא הבהיר שכרגע אין שינוי בעמדת שב"כ ביחס לארגוני הפשיעה, אבל שהוא סבור שארגוני הפשיעה מהווים איום משמעותי על מדינת ישראל, וששב"כ יידרש בקרוב לנושא לעומק".

מטעם ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה: "נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה". מטעם יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל נמסר: "ארגוני הפשיעה בישראל כבר מזמן לא עוסקים רק בכסף או בפשיעה, הם פוגעים במדינה, מאיימים, ופועלים כמו ארגוני טרור לכל דבר. לכן אמשיך לקדם את החוק עד לאישורו הסופי, כדי לאפשר למדינת ישראל להגיב בעוצמה ובכלים של חוק המאבק בטרור, גם כלפי מי שמנסה לערער את שלטון החוק מבפנים".