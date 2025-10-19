בממשלה מקדמים את ביטול משפט נתניהו

בעוד שבממשלה מקדמים חקיקה שתאפשר בפועל לבטל את המשפט הפלילי בו נאשם ראש הממשלה, אפשרויות כמו חנינה והסדר טיעון יורדות מהפרק

גם השבוע יבוטלו הדיונים במשפט נתניהו, כך קבע היום (ראשון) בית המשפט. בתוך כך נפתח היום מושב החורף של הכנסת, והממשלה החלה לקדם מהלכים שמטרתם להביא לביטול משפטו הפלילי של ראש הממשלה.

עדויות נתניהו השבוע בוטלו, אבל לא כוונת הקואליציה לעכב או לעצור את משפט נתניהו. @almog_tamar על הצעדים המוצהרים, ואלו שמאחורי הקלעים#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/fmSsSsUWb4 — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2025

בימים האחרונים מתעצם מהלך פוליטי וחוקי שמטרתו להביא לביטולו של משפט נתניהו, בו נאשם ראש הממשלה בשוחד, מרמה והפרת אמונים. עם חידוש הדיונים במשפט, הגיעו השרים למפגן תמיכה בראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במקביל - שר המשפטים לוין הודיע על קידום הצעות חוק שיאפשרו, הלכה למעשה, לבטל או לעכב את המשפט.

אפשרות החנינה, אותה הזכיר הנשיא האמריקני טראמפ במהלך נאומו בכנסת ביום שני האחרון, אינה על הפרק כרגע, וגם לא הסדר טיעון. הסיבה - שניהם דורשים פנייה מטעמו של נתניהו והודאה באשמה. עדיין, בסביבתו של נתניהו לא מתנערים מהנושא לחלוטין, ככל הנראה במטרה לתת לרעיון הד ציבורי.

במצב החוקי הקיים הדרך היחידה לעצור את המשפט, שממשיך להתנהל לאיטו בין ביטולי הדיונים, היא עיכוב הליכים. הליך זה ידרוש פעולה מצד היועצת המשפטית לממשלה. בהרב-מיארה אינה מתכוונת לקדם עיכוב הליכים עבור נתניהו, אך בממשלה גם ממשיכים לשקוד על החלפתה.