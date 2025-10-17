בסביבת ביסמוט מעריכים: חוק הגיוס יאושר בנובמבר

טיוטת החוק המתגבש הועברה ליועמ"שית הוועדה וצפויה להגיע לדיון במסגרתה כבר ביום שלישי. בסביבת ביסמוט אומרים כי מסמך העקרונות התגבש גם על סמך דיונים ישירים בין נציגי החרדים לבין חטיבת תכנון כוח אדם בצה"ל

חוק הגיוס יובא לאישור במהלך חודש נובמבר, אחרי שיקודם בדיוני ועדת החוץ והביטחון בה ידונו בטיוטת החוק המתגבשת. כך פרסמנו הבוקר (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" עם רן בנימיני בכאן רשת ב' לפי הערכות בסביבתו של יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט.

עוד נמסר מסביבתו של ביסמוט כי ההתכנסות לכדי מסמך העקרונות התאפשרה לאחר דיונים ישירים בין ראש חטיבת תכנון כוח אדם בצה"ל, תת אלוף שי טייב, לבין נציגי החרדים, ח"כ ינון אזולאי מש"ס והשר לשעבר אריאל אטיאס, לאחר שהוברר מה הם צרכי הצבא.

ביסמוט העביר אתמול ליועצת המשפטית של הוועדה עו"ד מירי פרנקל-שור מסמך עקרונות שעל בסיסו תגובש טיוטת חוק הגיוס. הטיוטה צפויה להגיע לשולחן הוועדה בקרוב, וייתכן שהדיונים עליה במסגרתה יחלו כבר ביום שלישי הקרוב. מסמך העקרונות, אותו פרסמנו אתמול לראשונה, מבוסס על ההבנות שהושגו בין יו"ר הוועדה הקודם, אדלשטיין, ובין נציגי המפלגות החרדיות ערב המתקפה האיראנית. לפי אותם עקרונות, יעדי הגיוס יעמדו על 4800 צעירים חרדים בשנה הראשונה, 5700 בשנה השנייה וכ-50% בתוך 5 שנים. סנקציות אישיות ומוסדיות יושתו אחרי שנה - אך ורק במידה ולא תהיה עמידה ביעדים.

עקרונות חוג הגיוס שיוצגו בשבוע הבא: תוך 5 שנים יגויסו 50% ממחזור הגיוס החרדי, גיל הפטור יעלה ל-26 וסנקציות אישיות על משתמטים ייכנסו לתוקף בהדרגה במשך שנתיים



מדובר בין השאר בסנקציות על הוצאת רישיון נהיגה, יציאה לחו"ל, הנחה בתחבורה ציבורית, הנחה ברכישת דירה ומלגות לקבלה ללימודים. לצד זאת, שינויים ותוספות שהוכנסו לחוק שהציג אדלשטיין מאוחר יותר לא ייכללו בטיוטת החוק של ביסמוט, כמו לדוגמא הדרישה למנגנון ביומטרי ולהחתמת בני ישיבות שלוש פעמים ביום כעדות להגעתם למוסד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שהנחה להציג עקרונות חוק גיוס שיוסכמו על החרדים בכתב כבר בשבוע הבא, לטובת החזרת ש"ס לממשלה. המסר מסביבת דרעי ללשכת נתניהו הוא כי הצגת עקרונות החוק תספיק כדי לחזור לשולחן הממשלה עם פתיחת המושב.