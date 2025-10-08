ראשי מפלגות האופוזיציה נפגשו: "עסקו בתיאום מהלכים להפלת הממשלה כבר במושב הקרוב"

ראשי האופוזיציה נפגשו: "עסקו בתיאום להפלת הממשלה"
על רקע המגעים המתקדמים למימוש תוכנית טראמפ ואחרי פגישה קודמת בין הצדדים, בנט, איזנקוט, לפיד, גנץ, ליברמן וגולן נפגשו פעם נוספת
מחבר דקלה אהרן שפרן
הצהרה משותפת של ראשי האופוזיציה
הצהרה משותפת של ראשי האופוזיציה צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראשי סיעות האופוזיציה יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, בני גנץ, יאיר גולן, נפתלי בנט וגדי איזנקוט נפגשו היום (רביעי), ו"עסקו בתיאום מהלכים להפלת הממשלה כבר במושב החורף הקרוב והקמת ממשלת תיקון וריפוי בישראל".

בהודעתם נמסר כי נקבעה פגישת המשך. "ראשי המפלגות קראו למימוש תוכנית הנשיא טראמפ להשבת כל 48 החטופים והחטופה, והדגישו את הצעתם לרשת ביטחון לעסקה", הוסיפו בהודעה.

הפגישה ארכה יותר משעה. בין היתר, סוכם שבנט וגנץ ישלחו נציגים שלהם לקבוצות העבודה שהוקמו בפעם הקודמת. ההערכה שהמפגש הבא יתקיים בשבועיים-שלושה הקרובים.

פגישה זו מגיעה בעקבות פגישה חלקית שהתקיימה לפני מספר שבועות בין לפיד, ליברמן, איזנקוט וגולן, שהודיעו כי הרכב זה יהפוך לפורום קבוע. בפגישה זו סיכמו כי יוקם גוף מקצועי שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות בצה"ל לכל ועוד.

מפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט היא החדשה ביותר מבין סיעות האופוזיציה, אך סקר המנדטים של כאן חדשות שהתפרסם לאחר השקתה מעמיד אותה כבר על שמונה מנדטים, ובצל הקמתה עולה כי גוש נתניהו הצטמק, זאת על אף שהליכוד נותרה המפלגה הגדולה ביותר. נכון לפרסום הסקר, האופוזיציה הנוכחית מחזיקה ב-60 מנדטים ללא 10 המנדטים של חד"ש-תע"ל ורע"ם.

