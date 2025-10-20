אחרי לחצים מישראל: חמאס צפוי להשיב חטופים חללים נוספים

ארגון הטרור צפוי להשיב לישראל חטופים חללים נוספים, כך אמרו לכאן חדשות הערב (שני) מקורות המעורים בנושא. לפי המקורות, מדובר במסר שהעבירו מדינות מתווכות לישראל, לאחר מחאה בירושלים על החטופים החללים המועטים שהושבו לידי ישראל. לפי ההסכם, חמאס היה אמור להחזיר את החטופים החללים עם החטופים החיים - תוך 72 שעות מחתימת ההסכם.

השליחים של טראמפ, וויטקוף וקושנר, נפגשו עם השר דרמר ובכירים בצה"ל. המסר שקיבלו מישראל: אנו מספקים מידע כדי שיהיה ניתן לחלץ עוד חטופים חללים, על חמאס לעמוד בהסכם מצידו@gilicohen10 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/OcWGBcyyX9 — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2025

סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נפגשו היום בקריה בתל אביב עם השר רון דרמר ועם בכירים בצה"ל לדיון שארך שעות ארוכות בנושא היום שאחרי בעזה, וכן המגעים לשחרור החטופים החללים שעדיין מוחזקים ברצועה.

הנציגים הישראלים בפגישה הדגישו כי מצופה מחמאס להשיב את החטופים שנותרו בידיו, לנוכח זאת שישראל העבירה למנגון הפיקוח הבין-לאומי בראשות ארצות הברית מידע שיסייע להאצת החיפושים אחריהם.

הלחימה ברצועת עזה חודשה אתמול לאחר שמחבלים ירו טילי נ"ט ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח. בתגובה צה"ל החל בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי ברפיח עד שהכריז על חזרה להפסקת האש כמה שעות לאחר מכן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום: "חמאס צריכים להיות נחמדים, ואם לא - נמחק אותם. הם יודעים את זה. הם נכנסו והרגו הרבה אנשים. אם הם ימשיכו, נטפל בזה מאוד מהר ומאוד באלימות".