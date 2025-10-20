הפרות ההסכם

אחרי לחצים מישראל: חמאס צפוי להשיב חטופים חללים נוספים

אחרי לחצים מישראל: חמאס צפוי להשיב חטופים חללים נוספים
שליחי טראמפ ויטקוף וקושנר נפגשו בקריה עם השר דרמר ובכירים נוספים; בישראל העבירו מסר תקיף: מצפים מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
מחבלי חמאס
מחבלי חמאס צילום: עלי חסן, פלאש 90

ארגון הטרור צפוי להשיב לישראל חטופים חללים נוספים, כך אמרו לכאן חדשות הערב (שני) מקורות המעורים בנושא. לפי המקורות, מדובר במסר שהעבירו מדינות מתווכות לישראל, לאחר מחאה בירושלים על החטופים החללים המועטים שהושבו לידי ישראל. לפי ההסכם, חמאס היה אמור להחזיר את החטופים החללים עם החטופים החיים - תוך 72 שעות מחתימת ההסכם.

 

סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נפגשו היום בקריה בתל אביב עם השר רון דרמר ועם בכירים בצה"ל לדיון שארך שעות ארוכות בנושא היום שאחרי בעזה, וכן המגעים לשחרור החטופים החללים שעדיין מוחזקים ברצועה. 

הנציגים הישראלים בפגישה הדגישו כי מצופה מחמאס להשיב את החטופים שנותרו בידיו, לנוכח זאת שישראל העבירה למנגון הפיקוח הבין-לאומי בראשות ארצות הברית מידע שיסייע להאצת החיפושים אחריהם. 

 

הלחימה ברצועת עזה חודשה אתמול לאחר שמחבלים ירו טילי נ"ט ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח. בתגובה צה"ל החל בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי ברפיח עד שהכריז על חזרה להפסקת האש כמה שעות לאחר מכן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום: "חמאס צריכים להיות נחמדים, ואם לא - נמחק אותם. הם יודעים את זה. הם נכנסו והרגו הרבה אנשים. אם הם ימשיכו, נטפל בזה מאוד מהר ומאוד באלימות".

עוד בנושא

מחבלי חמאס בעזה

הערכה: חמאס יודע על מיקום של עד 10 חללים חטופים

בנימין נתניהו וסטיבן וויטקוף

לא רק סגירת מעבר רפיח: הסנקציות שישראל תטיל על חמאס

תגיות |
בחירת העורכת
  • משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום
    אם חשבתם שפה יקר: כמה עולה אייפון 17 בעזה?
  • רייצ'ל זגלר בגאלת מוזיאון האקדמיה לקולנוע בלוס אנג'לס, בסוף השבוע
    בהצלחה לקאסט: זה התפקיד הבא של רייצ'ל זגלר
  • עיניים צופות
    גילוי חדש: האם אפשר למדוד זיכרון דרך תנועת העיניים?
  • אוהד נהרין
    גאגא למען השלום? הכוריאוגרף שמאמין שהריקוד יביא לפיוס
  • סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ
    סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ

אולי יעניין אותך