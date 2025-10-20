סביבת לוין על הכרת נתניהו בנשיא העליון: "לא שמענו שנבחר"

בכיר בליכוד אמר כי עד כה נמנע נתניהו מלהכיר בעמית כנשיא, וכי עשה זאת הערב, בניגוד לעמדת שר המשפטים, בשל המהומה במליאה אחרי סירובו של יו"ר הכנסת להכיר בו

בלשכתו של שר המשפטים יריב לוין מתחו ביקורת על הכרתו הפומבית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשופט יצחק עמית כנשיא בית המשפט העליון ומסרו: "לא שמענו שהוא נבחר לנשיא" - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

בכיר בליכוד אמר כי עד כה נמנע נתניהו מלהכיר בעמית כנשיא, וכי עשה זאת הערב בשל המהומה במליאה אחרי סירובו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה להכיר בו. זאת, בניגוד לעמדתו של השר לוין ושל שרים נוספים.

בפתח נאומו של ראש הממשלה נתניהו לרגל פתיחת מושב החורף פנה לנשיא הרצוג ואמר: "יצחק עמית הוא נשיא העליון, זאת עובדה. אבל אמרתי והוספתי - אני ראש ממשלת ישראל, אלה שרי ממשלת ישראל. זאת עובדה. את העובדות האלה צריך להכיר מכל צד ולא רק מצד אחד".

יו"ר הכנסת כינה בנאומו את עמית "שופט בית המשפט העליון", והביא למחאה מצד חברי כנסת מהאופוזיציה, שחלקם אף הוצאו מהמליאה. הנשיא יצחק הרצוג חרג מהנאום שתכנן לשאת בדיון המיוחד, קרא לעמית "נשיא העליון", וענה לאוחנה: "לא אקבל חוסר כבוד בסיסי".