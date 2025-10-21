דיווח: חשש בממשל טראמפ שנתניהו ינטוש את העסקה

בניו-יורק טיימס פורסם כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס והשליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר ינסו למנוע מראש הממשלה לחדש את המלחמה מול חמאס

הניו-יורק טיימס דיווח היום (שלישי) כי מספר גורמים רשמיים בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמרו כי ישנו חשש בתוך הממשל האמריקני שראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי לנטוש את העסקה מול חמאס. על פי הפרסום, סגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר ינסו למנוע מנתניהו לחדש את המלחמה ברצועת עזה.

הדיווח מגיע על רקע ביקורו של ואנס בישראל, שצפוי להתחיל היום בשעה 12:00. במהדורת כאן חדשות פורסם אמש כי יעדו הראשון של ואנס אחרי הנחיתה בנתב"ג, יהיה במפקדה המיוחדת של צה"ל והאמריקנים בקריית גת, שנבנתה בימים האחרונים כחלק ממתווה הנשיא טראמפ ליישום הפסקת האש בעזה.

העובדה שוואנס מתחיל את ביקורו בישראל במפקדה הייעודית שנועדה ליישם את הפסקת האש בעזה מראה כמה האמריקנים להוטים לגבי מתווה טראמפ ותוכנית השלום שלו למזרח התיכון. זו גם הסיבה לכך שאתמול היו האמריקנים נחושים לעצור את התקיפות הישראליות בעזה ולסיים את התגובה הישראלית לתקרית החמורה ברפיח תוך שעות ספורות.

שלשום חודשה הלחימה ברצועת עזה לאחר שמחבלים ירו טילי נ"ט ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח, מה שהוביל לנפילתם של שני חיילי צה"ל רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ. בתגובה צה"ל החל בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי ברפיח עד שהכריז על חזרה להפסקת האש כמה שעות לאחר מכן.

בתגובתו לאירועים, נמנע הנשיא טראמפ להאשים את ארגון הטרור בהפרת הפסקת האש: "אנו רוצים לוודא כי הדברים יהיו שלווים עם חמאס. הם די משתוללים. הם קצת ירו ואנו חושבים שאולי ההנהגה אינה מעורבת. אולי יש שם מורדים. בכל מקרה, זה יזכה למענה הולם. נענה לזה באופן קשוח אך הולם".

בממשל האמריקני קיימו שורת שיחות עם בכירים ישראלים ועם המדינות המתווכות כדי שלא לפגוע בהסכם בין הצדדים. כך, הבהירו בארצות הברית כי הם מצפים שהסיוע לעזה ייכנס, ואכן ישראל התחייבה, חרף הצהרות קודמות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפתוח את המעבר לסחורות הבוקר.