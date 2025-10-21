אושר בכנסת: מימון המדינה לפעילות למען נכי צה"ל ונפגעי איבה יוכפל

בהסבר להצעת החוק נכתב כי יוגדל מימון המדינה מ-70 מיליון ש"ח לכ-160 מיליון ש"ח בשנת 2025, וכי הסכום ימשיך ויגדל בכל שנה: "יאפשר להקים בתי לוחם נוספים, לקלוט את הפצועים ולספק להם שירותים מתקדמים יותר"

הצעת החוק שקובעת הכפלה של מימון המדינה לפעילות למען נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה עברה היום (שלישי) בכנסת בקריאה השנייה והשלישית.

בהסבר להצעת החוק נכתב כי מספר הפצועים במלחמת חרבות ברזל גדל בצורה משמעותית והגיע לעשרות אלפים, מה שהקשה על טיפול ושיקום ראוי באמצעים הדלים הקיימים.

"עד היום המדינה מימנה חלק קטן מהפעילות שהסתכם ב-70 מיליון שקלים בלבד. כעת, הצעת החוק מגדילה את מימון המדינה לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה לכ-160 מיליון שקלים בשנת 2025, והסכום ימשיך ויגדל בהתאמה כל שנה. ההגדלה תאפשר להרחיב את הפעילות, להקים בתי לוחם נוספים ברחבי הארץ, לקלוט את כלל הפצועים ולספק להם שירותים טובים ומתקדמים יותר".

יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שהגיש את הצעת החוק, אמר: "אנחנו חייבים להם הכל. הם נלחמו בגבורה בחזית, הם נושאים כל יום את הפציעה בגופם ובנפשם, והם הקריבו בשביל כולנו בשליחות מלאה. זו בשורה גדולה מאוד. אמשיך להילחם למען גיבורינו תמיד".