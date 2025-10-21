אושר בכנסת: מימון המדינה לפעילות למען נכי צה"ל ונפגעי איבה יוכפל

אושר בכנסת: המימון לפעילות למען נכי צה"ל יוכפל
בהסבר להצעת החוק נכתב כי יוגדל מימון המדינה מ-70 מיליון ש"ח לכ-160 מיליון ש"ח בשנת 2025, וכי הסכום ימשיך ויגדל בכל שנה: "יאפשר להקים בתי לוחם נוספים, לקלוט את הפצועים ולספק להם שירותים מתקדמים יותר"
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
פינוי חיילים פצועים לבית החולים זיו בצפת, פברואר 2024
פינוי חיילים פצועים לבית החולים זיו בצפת, פברואר 2024 צילום: אייל מרגולין, פלאש 90

הצעת החוק שקובעת הכפלה של מימון המדינה לפעילות למען נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה עברה היום (שלישי) בכנסת בקריאה השנייה והשלישית.

בהסבר להצעת החוק נכתב כי מספר הפצועים במלחמת חרבות ברזל גדל בצורה משמעותית והגיע לעשרות אלפים, מה שהקשה על טיפול ושיקום ראוי באמצעים הדלים הקיימים. 

"עד היום המדינה מימנה חלק קטן מהפעילות שהסתכם ב-70 מיליון שקלים בלבד. כעת, הצעת החוק מגדילה את מימון המדינה לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה לכ-160 מיליון שקלים בשנת 2025, והסכום ימשיך ויגדל בהתאמה כל שנה. ההגדלה תאפשר להרחיב את הפעילות, להקים בתי לוחם נוספים ברחבי הארץ, לקלוט את כלל הפצועים ולספק להם שירותים טובים ומתקדמים יותר".

יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שהגיש את הצעת החוק, אמר: "אנחנו חייבים להם הכל. הם נלחמו בגבורה בחזית, הם נושאים כל יום את הפציעה בגופם ובנפשם, והם הקריבו בשביל כולנו בשליחות מלאה. זו בשורה גדולה מאוד. אמשיך להילחם למען גיבורינו תמיד".

עוד בנושא

בנימין נתניהו ויריב לוין

סביבת לוין על הכרת רה"מ בנשיא העליון: "לא שמענו שנבחר"

שר המשפטים יריב לוין, היועמ

החוק הראשון שיקודם במושב החורף: פיצול תפקיד היועמ"שית

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • ניו יורק, תוציאו רגע טלפונים: ההופעה של עומר אדם על במת המדיסון סקוור גארדן
    ניו יורק, תוציאו טלפונים: עומר אדם במדיסון סקוור גארדן
  • אחרי שכבשה את האירוויזיון - יובל רפאל חוזרת עם מופע בכורה
    אחרי שכבשה את האירוויזיון: יובל רפאל באלבום חדש
  • "הריח לא עוזב אותך": המילואימניקים שעסקו בזיהוי חללי 7 באוקטובר מדברים
    "הריח לא עוזב": האנשים שעסקו בזיהוי חללי 7.10 מדברים
  • משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום
    אם חשבתם שפה יקר: כמה עולה אייפון 17 בעזה?

אולי יעניין אותך