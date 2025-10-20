החוק הראשון שיקודם עם פתיחת מושב החורף בכנסת: פיצול תפקיד היועמ"שית

החוק יאפשר לממשלה למנות תובע כללי חדש, בנפרד מבהרב-מיארה, שיוכל לשקול מחדש את כתבי האישום כלפי ראש הממשלה נתניהו. לקראת ההצבעה מתגברים הניסיונות לשכנע את החרדים להפסיק עם חרם ההצבעות לצורך החקיקה הזאת

החוק הראשון שיקודם עם פתיחת מושב החורף של הכנסת יהיה החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. כך דווח הבוקר (שני) בכאן רשת ב'. חוק זה יאפשר לממשלה למנות תובע כללי חדש, בנפרד מגלי בהרב-מיארה, שיוכל לשקול מחדש את כתבי האישום כלפי ראש הממשלה נתניהו.

החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית מתוכנן להגיע להצבעה ביום רביעי הקרוב, ולקראתה מתגברים הניסיונות לשכנע את החרדים להפסיק עם חרם ההצבעות שהטילו עקב המשבר סביב חוק הגיוס, לצורך החקיקה הזאת.

אמש ביקש זאת ראש הקואליציה הן מגפני והן מיושבי ראש סיעות ש"ס ויהדות התורה, חברי הכנסת מקלב ואזולאי. סיעת ש"ס תדון היום בישיבתה בבקשת הקואליציה לאפשר את העברת החוק הזה בלבד.

כפי שדווח אמש בכאן חדשות, בימים האחרונים מתעצם מהלך פוליטי וחוקי שמטרתו להביא לביטולו של משפט נתניהו, בו נאשם ראש הממשלה בשוחד, מרמה והפרת אמונים. עם חידוש הדיונים במשפט, הגיעו השרים למפגן תמיכה בראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במקביל - שר המשפטים לוין הודיע על קידום הצעות חוק שיאפשרו, הלכה למעשה, לבטל או לעכב את המשפט.

אפשרות החנינה, אותה הזכיר הנשיא האמריקני טראמפ במהלך נאומו בכנסת ביום שני האחרון, אינה על הפרק כרגע, וגם לא הסדר טיעון. הסיבה - שניהם דורשים פנייה מטעמו של נתניהו והודאה באשמה. עדיין, בסביבתו של נתניהו לא מתנערים מהנושא לחלוטין, ככל הנראה במטרה לתת לרעיון הד ציבורי.

במצב החוקי הקיים הדרך היחידה לעצור את המשפט, שממשיך להתנהל לאיטו בין ביטולי הדיונים, היא עיכוב הליכים. הליך זה ידרוש פעולה מצד היועצת המשפטית לממשלה. בהרב-מיארה אינה מתכוונת לקדם עיכוב הליכים עבור נתניהו, אך בממשלה גם ממשיכים לשקוד על החלפתה.