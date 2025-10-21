ראש המל"ל הנגבי הודח ע"י נתניהו אחרי שהתנגד לתקיפה בקטר

במכתב שפרסם הנגבי כתב: "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי". לאחרונה פורסם כי הנגבי התנגד בתקיפות גם למבצע מרכבות ב'

ראש המטה לביטחון לאומי צחי הנגבי הודח על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו אחרי שהתנגד לתקיפה בקטר ולמבצע מרכבות גדעון ב' - כך נודע היום (שלישי) לכאן חדשות.

במכתב שפרסם כתב הנגבי: "ראש הממשלה נתניהו עידכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש. לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי. אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש".

"את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. את ההישגים הרבים שהושגו במערכה הצבאית והמדינית יש לשמר ולהעצים", כתב.

אחרי הדחתו של הנגבי נותרו בתפקידם רק שניים מבעלי התפקידים הבכירים שהחזיקו בתפקיד ב-7 באוקטובר - ראש המוסד דדי ברנע וראש הממשלה בנימין נתניהו.