פרסום ראשון: חמאס משתתף בהרכבת הממשל הטכנוקרטי שינהל את רצועת עזה

חמאס בחר חצי מההרכב של ממשלת הטכנוקרטים, בהם דמויות "סימפטיות" לארגון. את החצי השני של הרכב הממשלה בחרה הרשות הפלסטינית. המתווכות אף הציגו בפני חמאס את הרשימה המלאה, כדי להניח את דעתו

חמאס משתתף באופן חשאי ובידיעת המתווכות הערביות בהרכבת ממשלת הטכנוקרטים שעתידה לנהל את רצועת עזה, כך נחשף לראשונה הבוקר (שלישי) בכאן רשת ב'.

חמאס שיבץ כחצי מהרכב ממשלת הטכנוקרטים, ובחר באישים התומכים בחמאס ובעקרונות הארגון, גם אם לא באופן גלוי ומובהק. את החצי השני של הרכב ממשלת הטכנוקרטים בחרה הרשות הפלסטינית, תוך ידיעה והסכמה שבשתיקה לכך שחמאס בחר גם הוא בחצי מההרכב.

עוד נודע לכאן חדשות כי המתווכות, ובעיקר מצרים, הציגו לחמאס את הרשימה המלאה של ההרכב המוצע כדי להניח את דעת הארגון. הצעד הדרמטי הזה למעשה יותיר לחמאס אחיזה מסוימת ברצועת עזה גם אחרי סיום המלחמה, דרך הדלת האחורית.

אמש פורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות כי ישראל דורשת מארצות הברית שלא להתחיל בשיקום הרצועה לפני פעילות בשטח שתראה מוכנות של חמאס לפירוק מנשקו. אחד הצעדים שנדונים כעת מול הממשל האמריקני הוא שאלת ניטרול המנהרות ברצועה.

בישראל מעוניינים באיטום כל המנהרות ברצועה תחת פיקוח ישראלי, גם מעבר לאזורי השליטה בהם ישראל אוחזת כעת. בממשל האמריקני רוצים להתחיל בפיילוט ברפיח ובישראל הסכימו לאפשרות הזו.

השר במשרד האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין, בתגובה לפרסום: "ישראל לא תשלים עם זה שאנשי חמאס ישלטו בעזה. כל מי שראה את המראות בעזה יודע שכמעט כל תושבי רצועת עזה תומכי חמאס, זאת המציאות. לשיטתי, אסור להסכים לכך שחברים רשומים בתנועת החמאס ישתתפו בממשלה הזאת. אבל האם העזתים שיהיו שם יהיו שוחרי שלום? אין בנמצא כאלה ואני חושב שחמאס מחסל את מי שכן. לכן הסוגייה של פירוק חאמס היא טריקית".

בין הנושאים שנידונו עם המתווכות: הכנסת כוח זר שיפעל בעזה

משלחת ביטחונית ישראלית שבה אמש מקהיר אחרי השתתפות בדיונים שארכו שלוש שעות עם נציגים ממצרים, קטר וטורקיה. לפי גורמים שבקיאים בדיונים, הצדדים שוחחו בין היתר על שיקום הרצועה ביום שאחרי, וכן באפשרות שכוח זר יכנס לפעול בעזה בהמשך.

בין המועמדות עלו המדינות שכבר הסכימו להשתתף במהלך: מצרים, אזרבייג'ן, טורקיה ואינדונזיה, כמו גם מדינות נוספות שטרם הודיעו על החלטה בנושא.

אינדונזיה, אזרבייג'ן ופקיסטן הן המועמדות הבולטות לשליחת חיילים לכוח שמתוכנן לפעול בעתיד ברצועת עזה, כך דיווח אתמול אתר החדשות פוליטיקו מפי גורם רשמי במשרד ההגנה האמריקני וגורם ביטחוני אמריקני לשעבר.