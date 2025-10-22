פרסום ראשון

אנשי נתניהו היו מעורבים במכתב הבקשה לחנינה של שרי הליכוד לנשיא

אנשי נתניהו לקחו חלק במכתב החנינה של שרי הליכוד לנשיא
על המכתב שנשלח לנשיא המדינה הרצוג חתומים כלל שרי הליכוד, אך בניסוח שלו לקחו חלק גם מקורבים לראש הממשלה. מטרת המכתב, שלא נוקב במילה "חנינה", היא להביא לדיון בין הנשיא לבין היועמ"שית על האפשרות לביטול האישום בשוחד
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

אנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היו מעורבים בניסוח מכתב שרי הליכוד שנשלח לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקריאה לעצור את משפטו של רה"מ, כך פורסם הבוקר (רביעי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. 

המכתב שנשלח לנשיא במכוון לא נוקב במילה "חנינה", אלא מסביר כי המשפט מייצר קרע ונתפש כהעמדה לדין של "מחנה שלם". הוא קורא לנשיא להפעיל את מעמדו וסמכותו לתיקון.

הסיבה לניסוח היא כי נתניהו לא מעוניין להגיש בקשה לחנינה, שהיא תנאי לכך שהנשיא ידון בדבר. המטרה היא לעודד את הרצוג לדון בנושא עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולברר את האפשרות לביטול האישום בשוחד.

בין היתר כתבו השרים לנשיא: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו". 

על המכתב עצמו השרה עידית סילמן החתימה את כלל השרים מטעם הליכוד. כזכור, הרצוג אינו מתכוון לדון בחנינה לנתניהו עד שהדבר לא יתבקש על ידו. 

עוד בנושא

ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אוקטובר 2025

אחרי השבת החטופים - נתניהו פתח בקמפיין לביטול משפטו

ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט, 3 ביוני 2025

הצעת חוק: ועדת הכנסת תוכל לעכב הליכים משפטיים נגד רה"מ

תגיות |
בחירת העורכת
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • האריה הפחדן, מתוך "מרשעת: חלק 2"
    המועמד לאוסקר שמצטרף לסרט "מרשעת: חלק 2"
  • עטלף עף
    מצפן פנימי: איך עטלפים מנווטים?
  • מותו של ים המוות: התיירים נעלמו - ובעלי העסקים לא סוגרים את החודש
    לאן נעלמו כל התיירים? גסיסתו של ים המוות
  • ניו יורק, תוציאו רגע טלפונים: ההופעה של עומר אדם על במת המדיסון סקוור גארדן
    ניו יורק, תוציאו טלפונים: עומר אדם במדיסון סקוור גארדן

אולי יעניין אותך