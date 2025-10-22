אנשי נתניהו היו מעורבים במכתב הבקשה לחנינה של שרי הליכוד לנשיא

על המכתב שנשלח לנשיא המדינה הרצוג חתומים כלל שרי הליכוד, אך בניסוח שלו לקחו חלק גם מקורבים לראש הממשלה. מטרת המכתב, שלא נוקב במילה "חנינה", היא להביא לדיון בין הנשיא לבין היועמ"שית על האפשרות לביטול האישום בשוחד

אנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היו מעורבים בניסוח מכתב שרי הליכוד שנשלח לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקריאה לעצור את משפטו של רה"מ, כך פורסם הבוקר (רביעי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

המכתב שנשלח לנשיא במכוון לא נוקב במילה "חנינה", אלא מסביר כי המשפט מייצר קרע ונתפש כהעמדה לדין של "מחנה שלם". הוא קורא לנשיא להפעיל את מעמדו וסמכותו לתיקון.

הסיבה לניסוח היא כי נתניהו לא מעוניין להגיש בקשה לחנינה, שהיא תנאי לכך שהנשיא ידון בדבר. המטרה היא לעודד את הרצוג לדון בנושא עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולברר את האפשרות לביטול האישום בשוחד.

בין היתר כתבו השרים לנשיא: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו".

על המכתב עצמו השרה עידית סילמן החתימה את כלל השרים מטעם הליכוד. כזכור, הרצוג אינו מתכוון לדון בחנינה לנתניהו עד שהדבר לא יתבקש על ידו.