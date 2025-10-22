הקואליציה הפילה הצעה לוועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר

ההצעה עלתה להצבעה בוועדה לביקורת המדינה: 4 חברי אופוזיציה תמכו, 6 חברי קואליציה התנגדו וההצעה נפלה. ח"כ אבוטבול מש"ס הטיח בח"כ בן ארי מיש עתיד: "דודו, דודי, בו תרגיע את מירב, היא מפריעה". במקביל, כל החקיקה של הקואליציה נמשכה מסדר היום של הכנסת בשל העדר רוב להעברתה

הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת דחתה הבוקר (רביעי) הצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת טבח 7 באוקטובר. ארבעה חברי ועדה מהאופוזיציה תמכו בהצעה, שישה מהקואליציה התנגדו והיא לא עברה.

סיעת יש עתיד פרסמה לאחר ההצבעה הודעה בה נאמר: "למרות סוף המלחמה חברי הקואליציה הפילו את ההצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר".

במהלך ההצבעה קרא ח"כ משה אבוטבול מש"ס לעבר ח"כ מירב בן ארי מיש עתיד: "דודי, דודי, בוא תרגיע את מירב, היא מפריעה". זאת בעקבות הדברים הקשים שהטיח השר דודי אמסלם בח"כ בן ארי בפתיחת מושב הכנסת השבוע. לאחר מכן אמר אבוטבול לבן ארי: "אם תפגעי בי, אביא את דודי אמסלם".

במקביל, כל החקיקה של הקואליציה נמשכה מסדר היום של הכנסת, כולל החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. זאת כיוון שלקואליציה אין רוב להעברת החוקים.

"מאמץ לקבור את האמת"

ממועצת אוקטובר נמסר בתגובה להפלת ההצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "747 ימים אחרי האסון הגדול בתולדות מדינת ישראל, ובמקום שניישם בפועל את מסקנות ועדת החקירה הממלכתית - חברי הכנסת ממשיכים לעשות כל מאמץ אפשרי כדי לקבור את האמת. חברי הכנסת שהצביעו היום נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית רואים בנו, המשפחות השכולות, תושבי הדרום, נפגעי ה-7 באוקטובר, כאויבים".