האחרון לפני בחירות? אתגרי הקואליציה עם פתיחת מושב הכנסת

ראש הממשלה נתניהו נכנס למושב הכנסת שייפתח מחר עם כמה משימות דחופות: החזרת החרדים לממשלה, התמודדות עם הלחץ של בן גביר וסמוטריץ' לחזור ללחימה והעברת תקציב המדינה. כישלון באחת מהן – וישראל בדרך לבחירות

מושב הכנסת נפתח מחר (שני) מחדש אחרי פגרה ארוכה, וראש הממשלה נתניהו נכנס למושב הזה עם אתגרים גדולים וקואליציה מצומצמת. כזאת שכרגע לא מאפשרת העברת חוקים.

השאלה הגדולה היא האם זה יהיה גם המושב האחרון של הממשלה הנוכחית. כדי לא לצאת לבחירות נתניהו יצטרך להתמודד עם כמה מכשולים.

הכי דחוף מבחינת נתניהו זה להחזיר את החרדים לממשלה. כזכור, המפלגות החרדיות עזבו בגלל העיכובים בקידום חוק גיוס, וכרגע לממשלה אין רוב בשביל להעביר חקיקה בכנסת.

אז ראש הממשלה הנחה להגיש עקרונות חוק גיוס עוד השבוע, בהנחה שזה יחזיר לפחות את ש"ס לממשלה. בשביל להחזיר את יהדות התורה נתניהו יצטרך להראות כנראה קצת יותר רצינות, אבל בינתיים ש"ס תספיק בשביל רוב, וזה מה שהקואליציה צריכה.

אבל גם בהנחה שש"ס תחזור בקרוב לממשלה, תהיה לנתניהו בעיה עם השרים בן גביר וסמוטריץ'. שניהם כזכור התנגדו לעסקה עם חמאס, ועכשיו כבר התחילו ללחוץ לחזור ללחימה בעזה.

אז ברור שחזרה ללחימה תשבש את התוכנית הפוליטית של נתניהו, וגם תהיה מאתגרת מאוד מול ארצות הברית, אבל קשה לנבא איך תתפתח הגזרה הזאת. ככל שנתניהו לא יחזור ללחימה, כמעט מובן מאליו שגם בן גביר וסמוטריץ' יעשו לו צרות בקואליציה.

ובנוסף יש עוד דד ליין שצריך להתחשב בו והוא מועד העברת תקציב המדינה. התקציב חייב לעבור עד חודש מרץ, אחרת הממשלה מתפרקת. זה אומר שכבר חייבים להתחיל לעבוד על התקציב שיצריך גזירות כלכליות משמעותיות בגלל המלחמה. ואם זה לא מספיק, לחרדים ולשר בן גביר יש לא מעט דרישות במסגרתו.

אז אין ספק שזו תהיה פתיחת מושב לא פשוטה מחר. האורך של הכנס הנוכחי הוא חמישה וחצי חודשים, שאותם תנסה הקואליציה לשרוד, עד הפגרה הבאה.

המושב ייפתח מחר בשעה 16:00. במליאה ינאמו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, הנשיא יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.