בעקבות הדרת ספורטאים ישראלים: הוועד האולימפי הטיל סנקציות על אינדונזיה

הוועד האולימפי השעה את הדיאלוג עם המדינה בנוגע לאירוח אירועים אולימפיים עתידיים, לאחר החלטתה שלא להנפיק ויזות לששת חברי הנבחרת הישראלית, ובכך למנוע את השתתפותם באליפות העולם בהתעמלות אומנותית

סנקציות יוטלו על אינדונזיה בשל החרם נגד ספורטאים מישראל

הוועד האולימפי הבין-לאומי הודיע היום (רביעי) על השעיית הקשרים עם אינדונזיה בנוגע לאירוח אירועים אולימפיים עתידיים והמליץ לכל הפדרציות הבינלאומיות שלא לקיים אירועי ספורט במדינה. זאת, בעקבות הדרת המתעמלים הישראלים מאליפות העולם בהתעמלות אומנותית.

הממשלה באינדונזיה החליטה שלא להנפיק ויזות לנבחרת הישראלית ובכך מנעה את השתתפותם של ששת הספורטאים הישראלים בתחרות, שנערכת בימים אלה.

בהודעת הוועד האולימפי הודגשו העקרונות שלפיהם הם הוא פועל: "על כל הספורטאים, הקבוצות ובעלי התפקידים בספורט הזכאים להשתתף בתחרויות ובאירועי ספורט בינלאומיים ללא כל צורה של אפליה מצד המדינה המארחת, בהתאם לאמנה האולימפית ולעקרונות היסוד של אי-אפליה, אוטונומיה וניטרליות פוליטית המנחים את התנועה האולימפית".