חרם נוסף בספורט

איגוד ההתעמלות הישראלי נגד הוועד האולימפי העולמי

ממשלת אינדונזיה הודיעה כי לא תנפיק ויזות למשלחת הישראלית, וזו לא תוכל להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בג'קרטה
מחבר ליאן וילדאו
ארטיום דולגופיאט בתרגיל הקרקע בפריז 2024
ארטיום דולגופיאט בתרגיל הקרקע בפריז 2024 צילום: AP

איגוד ההתעמלות הישראלי תקף היום (שישי) את איגוד ההתעמלות העולמי, על כך שאינו מתערב בהחלטתה של ממשלת אינדונזיה שלא להנפיק ויזות לנבחרת הישראלית - ובכך מונע את השתתפותה באליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בג'קרטה ב-19 באוקטובר.

"נודע לנו באמצעות אתר איגוד ההתעמלות העולמי כי אין בכוונתם לצאת נגד החלטת מדינת אינדונזיה שלא להכניס את חברי המשלחת מישראל ובכוונתם להמשיך עם קיום התחרות כמתוכנן", נכתב בהודעת האיגוד הישראלי. "בכוונתנו לתקוף את ההחלטה המקוממת הזו ולפנות לערכאות משפטיות על מנת להוציא צו מניעה לקיום התחרות".

באיגוד ההתעמלות העולמי הגיבו: "מודעים להחלטת ממשלת אינדונזיה לא להנפיק ויזות למשלחת הישראלית הרשומה לאליפות ההתעמלות האמנותית, ומכירים באתגרים העומדים בפני המדינה המארחת בארגון אירוע זה. הארגון מקווה כי תיווצר בהקדם האפשרי סביבה שבה ספורטאים ברחבי העולם יוכלו ליהנות מספורט בבטחה ובשקט נפשי".

