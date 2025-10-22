"המתווה המועדף"

תוכנית נתניהו לוועדת חקירה: לכפות על האופוזיציה נציגים מטעמה

בסביבת רה"מ מתקיימים דיונים במתווה להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית לחקר מחדל 7 באוקטובר. אחד מהרעיונות: לחוקק חוק הקובע שאם אחד הצדדים יסרב לבחור נציגים מטעמו - הוועדה תחל את פעילותה בהיעדר נציגות הצד המסרב
ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, אוקטובר 2025
ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, אוקטובר 2025 צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מתקיימים דיונים באפשרות לכפות על האופוזיציה לבחור נציגים לוועדת חקירה שאינה ממלכתית לבדיקת טבח 7 באוקטובר - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

לפי המתווה, מחצית מחברי הוועדה ייבחרו בידי הקואליציה ומחציתם בידי האופוזיציה. זהו המתווה המועדף על נתניהו, והסיבה שהוא עדיין לא מקודם היא הודעת האופוזיציה שלפיה היא תסרב לבחור נציגים מטעמה. 

אחד הרעיונות שהועלו הוא לחוקק את החוק כך שאם אחד הצדדים יסרב לבחור נציגים תחל הוועדה את פעילותה בהיעדר נציגיו של הצד המסרב. אולם, נכון לעכשיו ההצעה נדחתה, בהבנה שהיא לא תעמוד מבחינה משפטית או ציבורית.

במקביל מתקיימים מגעים עם גורמי אופוזיציה שבממשלה חושבים שעשויים בכל זאת להוביל לבחירה של נציגים למחצית הוועדה שלא תיבחר בידי הקואליציה, גם אם לא יעשו זאת בגלוי אלא, למשל, במסגרת הצבעה חשאית.

בינתיים הוחלט בסביבת ראש הממשלה להגדיר את היקף הבדיקה של ועדת החקירה כך שיחל שנים רבות לפני 7 באוקטובר, על מנת לבצע חקירה בקנה מידה היסטורי ולהרחיק את המסקנות מקבלת ההחלטות בתקופת כהונת נתניהו. עדיין לא ברור אם ח"כ אריאל קלנר, שקידם את הצעת החוק הקודמת בנושא, יהיה גם זה שיקדם את ההצעה הנוכחית.

