חשש במערכת הביטחון: סגן הנשיא יקבל החלטות שטרם ניתן ליישם

בעוד שסגן שג'יי. די. ואנס ייפגש עם שר הביטחון והרמטכ"ל לפני שיעזוב את ישראל, במערכת הביטחון חוששים כי הרצון של סגן הנשיא להביא להישגים לאחר הביקור בארץ, יגרום לו לקבל החלטות שהתנאים בשטח עדיין לא מאפשרים. במקביל, בישראל חשים כי ישנן מספר סוגיות לא פתורות במתווה טראמפ

במערכת הביטחון ישנו חשש כי רצונו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס להביא להישגים מביקורו בישראל, עלול להוביל להחלטות שהתנאים בפועל טרם מאפשרות אותן. כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

חשש שארה"ב תרצה להתקדם לשלב הבא בעסקה – על חשבון צורכי הביטחון של ישראל: @ItayBlumental על הפגישה הצפויה של סגן הנשיא האמריקני ואנס עם בכירי מערכת הביטחון #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/njJbTDDPKV — כאן חדשות (@kann_news) October 22, 2025

במקביל, בישראל חשים כי ישנן סוגיות מרכזיות שעדיין אין להן פתרון, כמו השבת כל החטופים החללים ופירוק חמאס מנשקו. נגזרת מכך גם כניסת כוחות זרים לעזה, שכן ישראל מסרבת לאפשר נוכחות טורקית ברצועה, בהמשך גם בנייה של ממשלת טכנוקרטים ופתיחת מעבר רפיח.

סגן הנשיא יבקר מחר בבוקר בבסיס הקריה בתל אביב וייפגש עם בכירי מערכת הביטחון, בהם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים במטכ"ל. זאת לפני שיעזוב את הארץ בהמשך היום.

הביקור בקריה יחל בטקס רשמי עם מסדר צבאי, ובהמשך תתקיים סקירה מבצעית של צמרת צה"ל בגזרות הלחימה השונות בדגש על רצועת עזה.

בהצהרה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום ואנס: "אנחנו מחוייבים לפרק את חמאס מנשקו. אנחנו פועלים יחדיו עם חברינו בישראל ועם שותפינו באזור. זה לא יהיה קל".

בהתייחסות למעורבות הגבוהה של האמריקנים בנעשה בישראל אמר: "לא רוצים מדינת ואסל או קליינט בישראל, וזה לא מה שהינה ישראל. אנחנו רואים בה כשותפה". נתניהו הוסיף: "מזרח תיכון יציב ובטוח הוא באינטרס האמריקני, וכמובן הישראלי. זה לא יכול לקרות ללא ישראל חזקה".