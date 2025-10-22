אחרי ההצבעה בכנסת

נתניהו לסמוטריץ': ארה"ב לא רוצה ריבונות – אתה לא מכניס לסגן הנשיא אצבע בעין 

המסר לסמוטריץ': "אתה לא מכניס לוואנס אצבע לעין"
המתיחות נוצרה סביב אישור החלת הריבונות בקריאה טרומית בכנסת היום, בניגוד לרצונו של רה"מ. סמוטריץ' השיב: "הייתי מחכה לשבוע הבא, אבל זה לא תלוי בי"
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם מפת יהודה ושומרון, ספטמבר 2025
לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר שלפיו ארצות הברית לא רוצה בהחלת ריבונות ישראלית על שטחי יהודה ושומרון: "כשסגן הנשיא ואנס מבקר פה אתה לא עושה לו אצבע בעין" - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

המתיחות נוצרה סביב אישור החלת הריבונות בקריאה טרומית בכנסת היום, בניגוד לרצונו של נתניהו. סמוטריץ' השיב: "הייתי מחכה לשבוע הבא, אבל זה לא תלוי בי". 

הרקע לדברים הוא תסכול של שר האוצר מכך שנתניהו לא קידם תגובה ישראלית על ההכרה האירופית במדינה פלסטינית ועל הסנקציות נגד שרים ובכירים ישראלים. 

גורמים בקואליציה אומרים שאם החקיקה שהביא ח"כ אבי מעוז הייתה נופלת היום לא היה ניתן להעלות אותה שוב בחצי השנה הקרובה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לעומת זאת, היה נינוח יותר והבהיר שאם סמוטריץ' ייעדר מההצבעה, מפלגתו עוצמה יהודית תפעל באותו האופן.

תגיות |
