ישראל תביך את טראמפ? חשש בלשכת רה"מ מההצבעה על הריבונות

ישראל תביך את טראמפ? חשש בלשכת רה"מ מההצבעה על הריבונות
בלשכתו של נתניהו חוששים שההצבעה בכנסת על החלת הריבונות ביהודה ושומרון תוביל למשבר מדיני עם ארה"ב. הנשיא האמריקני הצהיר לא פעם כי לא יאפשר את הצעד
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו בכנסת, 13 באוקטובר
הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו בכנסת, 13 באוקטובר צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חוששים ממשבר מדיני בעקבות ההצבעה בכנסת על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, שצפויה בשבוע הבא - כך פרסמנו הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

ההצבעה צפויה לעלות ביוזמת מפלגת ישראל ביתנו, יחד עם הצעה דומה של מפלגת עוצמה יהודית.

החשש העיקרי בלשכה הוא ממשבר מדיני ופגיעה ביחסים עם ארצות הברית, שכן הנשיא דונלד טראמפ כבר הודיע שלא יאפשר החלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון. בסביבתו של נתניהו מעריכים כי חברי הכנסת מעוצמה יהודית וחברי כנסת נוספים יצביעו בעד החוק ובכך יביכו את וושינגטון.

בקואליציה מעריכים כי בשל הבחירות המתקרבות יהיה קשה להוביל להפלת החוק, מאחר שרוב חברי הקואליציה תומכים בו.

בחודש שעבר התבטא שר הביטחון ישראל כ"ץ בעד החלת ריבונות. במהלך ביקורו באולם יצחק במערת המכפלה, הסוג ליהודים במהלך רוב ימות השנה, אמר כי הוא תומך בצעד, והוסיף: "צריך לעשות את זה נכון". 

מוקדם יותר בספטמבר פורסם כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, הזהיר את שרי הממשלה מהסלמה קרובה ביהודה ושומרון. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, בתגובה, הציעו להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון

עוד בנושא

חמאס מוסר חטופים חללים לידי הצלב האדום, אוקטובר 2025

גורם ישראלי: חמאס קיבל חטופים חללים מארגוני טרור בעזה

נשיא לבנון ג'וזף עוון

נשיא לבנון: "עלינו לשאת ולתת עם ישראל"

תגיות |
בחירת העורכת
  • גל גדות, עידן עמדי, נטלי פורטמן
    "סוף-סוף!": התגובות בעולם התרבות לשחרור החטופים
  • הלוחמים הפצועים לצד החטופים ששוחררו
    חיים חדשים: מחלקת פצועי המלחמה ושורדי השבי
  • האיום הוסר? הדיון באירופה על הדחת ישראל מהאירוויזיון נדחה
    אז עכשיו מה יהיה עם ישראל באירוויזיון?
  • אלון אהל עם הוריו במסוק ממחנה רעים אל בית החולים בילינסון, היום
    האזינו: המחווה המרגשת של יהודית רביץ לאלון אהל
  • דיאנג'לו בהופעה בשיקגו, 2000
    הזמר זוכה הגראמי דיאנג'לו הלך לעולמו בגיל 51

אולי יעניין אותך