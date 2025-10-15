בלשכתו של נתניהו חוששים שההצבעה בכנסת על החלת הריבונות ביהודה ושומרון תוביל למשבר מדיני עם ארה"ב. הנשיא האמריקני הצהיר לא פעם כי לא יאפשר את הצעד

ישראל תביך את טראמפ? חשש בלשכת רה"מ מההצבעה על הריבונות

בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חוששים ממשבר מדיני בעקבות ההצבעה בכנסת על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, שצפויה בשבוע הבא - כך פרסמנו הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

ההצבעה צפויה לעלות ביוזמת מפלגת ישראל ביתנו, יחד עם הצעה דומה של מפלגת עוצמה יהודית.

החשש העיקרי בלשכה הוא ממשבר מדיני ופגיעה ביחסים עם ארצות הברית, שכן הנשיא דונלד טראמפ כבר הודיע שלא יאפשר החלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון. בסביבתו של נתניהו מעריכים כי חברי הכנסת מעוצמה יהודית וחברי כנסת נוספים יצביעו בעד החוק ובכך יביכו את וושינגטון.

בקואליציה מעריכים כי בשל הבחירות המתקרבות יהיה קשה להוביל להפלת החוק, מאחר שרוב חברי הקואליציה תומכים בו.

בחודש שעבר התבטא שר הביטחון ישראל כ"ץ בעד החלת ריבונות. במהלך ביקורו באולם יצחק במערת המכפלה, הסוג ליהודים במהלך רוב ימות השנה, אמר כי הוא תומך בצעד, והוסיף: "צריך לעשות את זה נכון".

מוקדם יותר בספטמבר פורסם כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, הזהיר את שרי הממשלה מהסלמה קרובה ביהודה ושומרון. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, בתגובה, הציעו להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון.