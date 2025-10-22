בעת ביקור סגן נשיא ארה"ב: הצעת חוק להחלת הריבונות ביו"ש תעלה במליאת הכנסת

הצעת החוק להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון צפויה לעלות להצבעה טרומית במליאת הכנסת היום (רביעי), וזאת בזמן ביקור סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס בישראל.

את ההצעה צפוי להעלות יו"ר מפלגת נעם אבי מעוז, שהודיע כי הוא מסרב לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את העלאת הצעת החוק במליאה, ואמר כי "מדינת ישראל היא מדינה ריבונית וזוהי עת ריבונות".

לדברי מעוז, הוא התכוון להעלות את הצעת החוק בכנס הקיץ האחרון, אך התבקש אז על ידי בכירים בקואליציה לדחות את הבאתה להצבעה, תוך אמירה כי הדבר יתאפשר בשלב מאוחר יותר. בציונות הדתית ובעוצמה יהודית אמרו כי מעוז יעשה טעות קשה אם יעלה את הצעת החוק ללא תיאום עם הקואליציה, מכיוון שאם תידחה - לא ניתן יהיה להעלותה שוב במשך חצי שנה.

יש לציין כי בחודש יולי אישרה הכנסת הצהרה הקוראת להחיל ריבונות ביהודה ושומרון ובבקעה, ברוב של 71 חברי כנסת. אולם, אז מדובר היה בהצעה דקלרטיבית, ללא משמעות מעשית.

מוקדם יותר החודש פורסם במהדורת כאן חדשות כי בלשכתו של ראש הממשלה חוששים ממשבר מדיני בעקבות ההצבעה הצפויה בכנסת על החלת הריבונות, יוזמה לה מתנגדים באופן נחרץ בארצות הברית.

בתוך כך, הקואליציה הניחה על סדר יומה של מליאת הכנסת עוד הצעות חוק שאמורות לעלות לאישור, ובהן את החקיקה הנוגעת לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

גורמים בקואליציה אמרו כי חברי המפלגות החרדיות יתקשו להתנגד לחקיקה זאת, שמהותית הם מסכימים לה. מנגד, בש"ס וביהדות התורה אמרו כי לא יתמכו בהצעות חוק של הקואליציה וכי יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, צפוי להסיר את הצעות החוק מסדר היום. גורמים בש"ס אמרו כי כל עוד אין התקדמות משמעותית בסוגיית משבר הגיוס – הם לא יחזרו להצביע עם הקואליציה.

במהלך כנס הקיץ האחרון הקואליציה נמנעה מלהעלות לסדר היום הצעות חוק פרטיות מכיוון שלא היה רוב לאשרן, לאחר פרישת חברי יהדות התורה מהקואליציה וחברי ש"ס מהממשלה.