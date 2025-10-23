כאן רשת ב'

למרות ההחלטה בהאג, בישראל מבהירים: "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך שוב בעזה"

בכיר ישראלי אחרי ההחלטה בהאג: "אונר"א לא תדרוך בעזה"
בית הדין הבינלאומי קבע כי על ישראל לאפשר את פעילות הסוכנות של האו"ם ברצועה, וכי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדיה פעלו עבור חמאס. לדברי הבכיר ששוחח עם כאן חדשות, ישראל לא מתכוונת לציית לכך אם זה תלוי בה
מחבר תמר אלמוג
AP
צילום: AP

לאחר שבית הדין הבין-לאומי בהאג קבע אתמול שישראל צריכה לאפשר את פעילות אונר"א בעזה, גורם ישראל בכיר אומר: "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך עוד בעזה" - כך פורסם הבוקר (חמישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב'.

הבכיר, המעורב במדיניות ברצועה, אמר לכאן חדשות כי כל סוכנות של האו"ם שנכנסה לעזה כשלה כישלון חרוץ בתפקידה או שעברה השתלטות על ידי חמאס. לכן, ככל שזה תלוי בישראל, אונר"א לא תורשה לשוב לפעילות ברצועה.

לדברי הבכיר, המסר הזה הועבר גם לארצות הברית, "בתקווה שהאמריקנים יראו עין בעין עם ישראל בסוגייה הזאת". בישראל צפו מראש את החלטת בית הדין בהאג. בהחלטה נכתב כי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדי הסוכנות פעלו עבור חמאס, וכי ישראל לא הוכיחה שאונר"א אינה ארגון ניטרלי.

דוח של בית הדין הבין-לאומי לצדק, שניתן אתמול לבקשת האו"ם, מתח ביקורת על ישראל וקובע כי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדי סוכנות הסעד לפליטים פלסטינים היו או הינם מעורבים בפעילות טרור. זאת כשלפני כשנה ישראל הפסיקה את פעילות הארגון בשטחה.

בנוסף נכתב כי גם אם ייתכן שמספר מאנשי הארגון פעלו בניגוד לעקרונותיו - פעילותו נחוצה באזור ולא הוצגה חלופה למענה שהוא נותן. עוד קבע בית הדין בחוות הדעת, שניתנה לבקשת העצרת הכללית של האו"ם, כי ישראל מחויבת לספק סיוע ומענה הומניטרי לאוכלוסייה ברצועת עזה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם מפת יהודה ושומרון, ספטמבר 2025

המסר לסמוטריץ': "אתה לא מכניס לוואנס אצבע לעין"

AP

ביה"ד בהאג: לא הוכח שחלק גדול מעובדי אונר"א פעילי חמאס

 

