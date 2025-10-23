למרות ההחלטה בהאג, בישראל מבהירים: "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך שוב בעזה"

בית הדין הבינלאומי קבע כי על ישראל לאפשר את פעילות הסוכנות של האו"ם ברצועה, וכי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדיה פעלו עבור חמאס. לדברי הבכיר ששוחח עם כאן חדשות, ישראל לא מתכוונת לציית לכך אם זה תלוי בה

בכיר ישראלי אחרי ההחלטה בהאג: "אונר"א לא תדרוך בעזה"

לאחר שבית הדין הבין-לאומי בהאג קבע אתמול שישראל צריכה לאפשר את פעילות אונר"א בעזה, גורם ישראל בכיר אומר: "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך עוד בעזה" - כך פורסם הבוקר (חמישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב'.

הבכיר, המעורב במדיניות ברצועה, אמר לכאן חדשות כי כל סוכנות של האו"ם שנכנסה לעזה כשלה כישלון חרוץ בתפקידה או שעברה השתלטות על ידי חמאס. לכן, ככל שזה תלוי בישראל, אונר"א לא תורשה לשוב לפעילות ברצועה.

לדברי הבכיר, המסר הזה הועבר גם לארצות הברית, "בתקווה שהאמריקנים יראו עין בעין עם ישראל בסוגייה הזאת". בישראל צפו מראש את החלטת בית הדין בהאג. בהחלטה נכתב כי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדי הסוכנות פעלו עבור חמאס, וכי ישראל לא הוכיחה שאונר"א אינה ארגון ניטרלי.