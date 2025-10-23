לקראת דיון בבג"ץ: היועמ"שית דורשת מנתניהו לקדם לאלתר סנקציות נגד משתמטים

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פנתה היום (חמישי) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה להנחות את משרדי הממשלה לקדם לאלתר צעדים להגברת האכיפה של חובת הגיוס כלפי משתמטים. במכתבה, הדגישה היועמ"שית כי יש להתמקד בפעולות מנהליות שאינן מחייבות חקיקה, וזאת על רקע "תופעת השתמטות רחבת היקף שעמה מתמודד צה"ל".

פנייתה של בהרב-מיארה מגיעה כשבוע לפני דיון מכריע שצפוי להתקיים ב-29 באוקטובר בבג"ץ, בעתירות הנוגעות לגיוס תלמידי ישיבות. בדיון זה, שיתקיים בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים, תידרש המדינה להשיב בנוגע לאכיפה האפקטיבית של צווי הגיוס שהוצאו לתלמידי ישיבות, "אשר רובם המכריע לא התייצבו". היועמ"שית מציינת כי למרות פניות קודמות שלה בנושא מ-14 ביולי, "הנושא לא קודם".

במכתבה, בהרב-מיארה טענה כי "הנתונים מלמדים כי מספר המתגייסים אינו הולם את צורכי הביטחון, ובכך מכביד את העומס על המשרתים. שנית, עמדתם של גורמי הביטחון והמקצוע, שהדגישו כי התמודדות אפקטיבית עם ההשתמטות מחייבת הרחבת סל הסנקציות המנהליות האישיות – כלים המצויים כבר בידי הממשלה".

היועמ"שית קבעה נחרצות כי "המצב שבו נטל המילואים כבד ומערכת הביטחון הבהירה כי נדרש להאריך את משך השירות הסדיר, אך הממשלה אינה נוקטת באמצעים המצויים בידה להגברת אכיפת חובת הגיוס, מהווה פגיעה קשה בשוויון, שלא ניתן להצדיקה מבחינה משפטית".

כפתרון מעשי ומיידי, בהרב-מיארה הציעה הצעה קונקרטית: קביעת מדיניות ממשלתית שלפיה הענקת תמיכה או סובסידיה ממשלתית תותנה בכך שהאדם המבקש יציג אישור על שירות בצה"ל, או יסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא. היא ציינה כי הצורך בהסדרת הנושא באופן רוחבי ואחיד כבר הוצף בעבר על ידי גורמי ממשלה שונים. "אנו עומדים לרשותך לצורך כך", חתמה היועמ"שית את מכתבה.