מחריפה את החרם

בשל משבר הגיוס: ש"ס הודיעה על פרישה מתפקידיה בקואליציה

בשל משבר הגיוס: ש"ס הודיעה על פרישה מתפקידיה בקואליציה
חברי הסיעה היושבים בראשי ועדות בכנסת הגישו את התפטרותם ליו"ר אוחנה הבוקר. בהודעת המפלגה נכתב כי תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת "כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות". לגבי חרם ההצבעות נמסר: "נפעל בתיאום עם הסיעות החרדיות"
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
ש"ס
צילום: אריה לייב, פלאש 90

מפלגת ש"ס הודיעה היום (חמישי) על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת ברקע משבר חוק גיוס.

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יוסי טייב ויו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי הגישו ליו"ר הכנסת אוחנה את התפטרותם, כך הודיעה המפלגה. גם ח"כ מיכאל מלכיאלי הגיש את התפטרותו מתפקיד יו"ר הועדה לצמצום פערים בפריפריה.

"ש"ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה", נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס תחזור לתפקידיה בממשלה ובכנסת כשיחוקק חוק גיוס, כך נמסר.

לגבי חרם ההצבעות על הקואליציה, המפלגה מסרה כי: "ש"ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת".

האזינו ל"עוד יום"

נציגי המפלגות החרדיות העבירו בתחילת השבוע מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו לפיו מפלגותיהם יחרימו את ההצבעות בכנסת וחזרתן לממשלה לא תהיה על השולחן עד לתחילת הדיונים בטיוטה מנוסחת לחוק הגיוס.

בתוך כך, יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט הודיע על ביטול כל הדיונים שהיו אמורים להתקיים השבוע בעניין החוק. ביסמוט נימק את הדחייה בכך שלייעוץ המשפטי ייקח פרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית. ביסמוט נפגש עם נתניהו בנושא. 

עוד בנושא

נתניהו גפני

גפני לנתניהו: טיוטת חוק גיוס לא תספיק לחזרה לממשלה

מפגינים חרדים חוסמים את כביש 4 במחאה נגד מעצר עריקים, אוקטובר 2025

מפגינים חרדים חסמו את כביש 4 במחאה נגד מעצר עריקים

תגיות |
בחירת העורכת
  • הגורם האנושי | אופקית הפעילה החברתית
    יותר משנה באוהל: אופקית מנהלת את מאהל החטופים בירושלים
  • פרק 29: עינת הולנד | איך לעבור לתל אביב
    מרד-בול בגינה לניסן נתיב: עינת הולנד על המעבר לתל אביב
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו

אולי יעניין אותך