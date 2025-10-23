בשל משבר הגיוס: ש"ס הודיעה על פרישה מתפקידיה בקואליציה

חברי הסיעה היושבים בראשי ועדות בכנסת הגישו את התפטרותם ליו"ר אוחנה הבוקר. בהודעת המפלגה נכתב כי תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת "כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות". לגבי חרם ההצבעות נמסר: "נפעל בתיאום עם הסיעות החרדיות"

מפלגת ש"ס הודיעה היום (חמישי) על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת ברקע משבר חוק גיוס.

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יוסי טייב ויו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי הגישו ליו"ר הכנסת אוחנה את התפטרותם, כך הודיעה המפלגה. גם ח"כ מיכאל מלכיאלי הגיש את התפטרותו מתפקיד יו"ר הועדה לצמצום פערים בפריפריה.

"ש"ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה", נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס תחזור לתפקידיה בממשלה ובכנסת כשיחוקק חוק גיוס, כך נמסר.

לגבי חרם ההצבעות על הקואליציה, המפלגה מסרה כי: "ש"ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת".

האזינו ל"עוד יום"

נציגי המפלגות החרדיות העבירו בתחילת השבוע מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו לפיו מפלגותיהם יחרימו את ההצבעות בכנסת וחזרתן לממשלה לא תהיה על השולחן עד לתחילת הדיונים בטיוטה מנוסחת לחוק הגיוס.

בתוך כך, יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט הודיע על ביטול כל הדיונים שהיו אמורים להתקיים השבוע בעניין החוק. ביסמוט נימק את הדחייה בכך שלייעוץ המשפטי ייקח פרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית. ביסמוט נפגש עם נתניהו בנושא.