טראמפ למגזין TIME: "אמרתי לנתניהו: 'אתה לא יכול להילחם בעולם'"

טראמפ בריאיון: "אמרתי לביבי שהוא לא יכול להילחם בעולם'"
מחבר גילי כהן
ריאיון עם הנשיא האמריקני טראמפ שפורסם היום (חמישי) במגזין TIME מתאר כיצד השיג את ההסכם בין ישראל לחמאס. הנשיא סיפר למגזין כי ב-4 באוקטובר התקשר לראש הממשלה נתניהו ואמר לו: "המלחמה בעזה נגמרה. ביבי, אתה לא יכול להילחם בעולם. אתה יכול להילחם בקרבות אינדיבידואליים - אבל העולם נגדך".

בכתבה מתואר כי נתניהו התנגד בתחילה. טראמפ מנה בפניו את כל מעשיו בעבור ישראל - מהעברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן, חתימת הסכמי אברהם ועוד. הוא רמז לנתניהו כי לא יוכל עוד לעמוד לצידו אם לא יקבל את ההסכם. שליחו של טראמפ סטיב וויטקוף תיאר בפני המגזין את השיחה ככנה וישירה: "זו הייתה הצהרה פשוטה - שלטראמפ אין סבלנות למשהו אחר מלבד הצעתו".

הכתבה מתארת כי טראמפ מהדק את קשריו גם עם ריאד, אבו דאבי ודוחה וכי הוא מצפה לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה עד לסוף השנה. הוא אמר למגזין כי בכוונתו לבקר ברצועת עזה בקרוב בעוד שהמתווכות עמלות על התוכנית לשיקומה. הוא תיאר למגזין את חזונו לשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל לשכנותיה הערביות. "הדבר הכי חשוב", אמר, "הוא שהם חייבים לכבד את נשיא ארצות הברית. המזרח התיכון חייב להבין את זה".

