שר החוץ האמריקני: ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה מסכנת את ההסכם בעזה

רוביו: ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה מסכנת את ההסכם בעזה

לפני שהמריא לביקור בישראל, שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) להצבעה שהתקיימה אתמול בכנסת בנוגע לסיפוח הגדה ואמר כי היא, "מסכנת את ההסכם בעזה".

אתמול עברה בכנסת בקריאה טרומית הצעת החוק "להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון". 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, בכחול-לבן לא השתתפו.

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הצביע בעד החוק ולמעשה הכריע לטובת העברתו, זאת בניגוד לעמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחד עם שאר חברי מפלגתו נמנעו בהצבעה. כתוצאה מכך, בליכוד החליטו על הדחת אדלטשיין מחברות בוועדה.

ההצבעה אתמול בכנסת התרחשה בזמן ביקורו של סגן נשיא ארה"ב בישראל ג'יי. די. ואנס. לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר שלפיו ארצות הברית לא רוצה בהחלת ריבונות ישראלית על שטחי יהודה ושומרון: "כשסגן הנשיא ואנס מבקר פה אתה לא עושה לו אצבע בעין" - כך פורסם הערב אמש במהדורת כאן חדשות.

המתיחות נוצרה סביב אישור החלת הריבונות בקריאה טרומית בכנסת היום, בניגוד לרצונו של נתניהו. סמוטריץ' השיב: "הייתי מחכה לשבוע הבא, אבל זה לא תלוי בי".