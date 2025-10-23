לפני הביקור בישראל

שר החוץ האמריקני: ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה מסכנת את ההסכם בעזה

רוביו: ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה מסכנת את ההסכם בעזה
אתמול עברה בקריאה טרומית הצעת החוק "להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון", מפלגת הליכוד וראש הממשלה נמנעו בהצבעה על הצעת החוק
מחבר מערכת כאן חדשות
  • מערכת כאן חדשות
Getting your Trinity Audio player ready...
שר החוץ האמריקני מרקו רוביו
שר החוץ האמריקני מרקו רוביו צילום: רויטרס

לפני שהמריא לביקור בישראל, שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) להצבעה שהתקיימה אתמול בכנסת בנוגע לסיפוח הגדה ואמר כי היא, "מסכנת את ההסכם בעזה".

אתמול עברה בכנסת בקריאה טרומית הצעת החוק "להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון". 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, בכחול-לבן לא השתתפו.

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הצביע בעד החוק ולמעשה הכריע לטובת העברתו, זאת בניגוד לעמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחד עם שאר חברי מפלגתו נמנעו בהצבעה. כתוצאה מכך, בליכוד החליטו על הדחת אדלטשיין מחברות בוועדה.

ההצבעה אתמול בכנסת התרחשה בזמן ביקורו של סגן נשיא ארה"ב בישראל ג'יי. די. ואנס. לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר שלפיו ארצות הברית לא רוצה בהחלת ריבונות ישראלית על שטחי יהודה ושומרון: "כשסגן הנשיא ואנס מבקר פה אתה לא עושה לו אצבע בעין" - כך פורסם הערב אמש במהדורת כאן חדשות.

המתיחות נוצרה סביב אישור החלת הריבונות בקריאה טרומית בכנסת היום, בניגוד לרצונו של נתניהו. סמוטריץ' השיב: "הייתי מחכה לשבוע הבא, אבל זה לא תלוי בי". 

עוד בנושא

אבי מעוז ובנימין נתניהו

אדלשטיין הכריע: חוק הריבונות ביו"ש עבר בקריאה טרומית

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם מפת יהודה ושומרון, ספטמבר 2025

המסר לסמוטריץ': "אתה לא מכניס לוואנס אצבע לעין"

תגיות |
בחירת העורכת
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • האריה הפחדן, מתוך "מרשעת: חלק 2"
    המועמד לאוסקר שמצטרף לסרט "מרשעת: חלק 2"
  • עטלף עף
    מצפן פנימי: איך עטלפים מנווטים?

אולי יעניין אותך