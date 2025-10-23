טראמפ על החלת הריבונות: "אם יקרה - ישראל תאבד את תמיכת ארה"ב"

נשיא ארצות הברית אמר בריאיון למגזין "טיים" ש"נתן את מילתו" למנהיגי מדינות ערב שלא תוחל ריבונות ישראלית בשטחים - ואיים שיסיר את תמיכתו בישראל אם תמשיך לפעול לסיפוחם • סגן נשיא ארה"ב: "אם זה תעלול פוליטי - הוא מטופש ומעליב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי סיפוח ישראלי ביהודה ושומרון "לא יקרה": "נתתי את מילתי למדינות ערב; ישראל תאבד את כל תמיכתה מארצות הברית אם זה יקרה". את הדברים אמר טראמפ בריאיון למגזין "טיים" שפורסם היום (חמישי).

הצעת החוק "להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון" עברה אתמול בכנסת בקריאה טרומית . 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, ובכחול-לבן לא השתתפו.

מוקדם יותר היום, התייחס גם סגנו של טראמפ, ג'יי די ואנס, למעבר החוק בקריאה טרומית: "זה היה מוזר. הייתי די מבולבל. אמרו לי שזו הצבעה סמלית. אמרו לי שזה תעלול פוליטי, ואם זה המצב – זה ממש מטופש ואני נעלב מזה. מדיניות ממשל טראמפ היא שיהודה ושומרון לא יסופחו".

גם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, התייחס הלילה להצבעה שהתקיימה אתמול בכנסת בנוגע לסיפוח הגדה ואמר כי היא, "מסכנת את ההסכם בעזה".