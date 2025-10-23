דיווח

ארה"ב וישראל דנות בפיצול עזה לשני חלקים, שאחד מהם בשליטת חמאס

ארה"ב וישראל דנות בפיצול עזה ל-2 חלקים, אחד בשליטת חמאס
מתחקיר שפרסם העיתון "וול סטריט ג'ורנל" עולה כי השיקום וההשקעות הבין-לאומיות יבוצעו רק בצד הישראלי של הרצועה, שצה"ל שולט בו כיום, בעוד האזור שבשליטת ארגון הטרור יישאר מנותק כלכלית עד פירוק חמאס מנשקו
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
Getting your Trinity Audio player ready...
פלסטינים בעיר עזה, אוקטובר 2025
פלסטינים בעיר עזה, אוקטובר 2025 צילום: Abdel Kareem Hana, AP

ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם ישראל בתוכנית לפצל את רצועת עזה לשני אזורים נפרדים - אחד בשליטת ישראל והשני בשליטת חמאס - כך עולה מתחקיר שפרסם אתמול (רביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי התחקיר, השיקום וההשקעות הבינלאומיות יבוצעו רק בצד הישראלי של הרצועה, שנמצא כיום תחת שליטת צה"ל בכ-53% מהשטח, בעוד האזור שבשליטת חמאס יישאר מנותק כלכלית עד שהארגון יתפרק מנשקו.

את הרעיון מוביל ג’ארד קושנר, חתנו של טראמפ, שפועל לצד סגן הנשיא ג’יי. די. ואנס והשליח המיוחד סטיב וויטקוף. השלושה הגיעו לישראל כדי לדחוף ליישום הפסקת האש ולבחון את אפשרויות "הקמת עזה חדשה" באזור הבטוח שבשליטה ישראלית.

עוד בנושא

טראמפ הגיע לנאום בכנסת - וזכה לכבוד של מלכים

טראמפ: ישראל תאבד את תמיכתנו אם תחיל ריבונות ביו"ש

טראמפ: "אמרתי לנתניהו שהוא לא יכול להילחם בעולם"

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • ביג דיל
    ביג דיל: למה אנחנו עדיין אובססיביים לרזון?
  • הגורם האנושי | אופקית הפעילה החברתית
    יותר משנה באוהל: אופקית מנהלת את מאהל החטופים בירושלים
  • פרק 29: עינת הולנד | איך לעבור לתל אביב
    מרד-בול בגינה לניסן נתיב: עינת הולנד על המעבר לתל אביב
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם

אולי יעניין אותך