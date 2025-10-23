ארה"ב וישראל דנות בפיצול עזה לשני חלקים, שאחד מהם בשליטת חמאס

מתחקיר שפרסם העיתון "וול סטריט ג'ורנל" עולה כי השיקום וההשקעות הבין-לאומיות יבוצעו רק בצד הישראלי של הרצועה, שצה"ל שולט בו כיום, בעוד האזור שבשליטת ארגון הטרור יישאר מנותק כלכלית עד פירוק חמאס מנשקו

ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם ישראל בתוכנית לפצל את רצועת עזה לשני אזורים נפרדים - אחד בשליטת ישראל והשני בשליטת חמאס - כך עולה מתחקיר שפרסם אתמול (רביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי התחקיר, השיקום וההשקעות הבינלאומיות יבוצעו רק בצד הישראלי של הרצועה, שנמצא כיום תחת שליטת צה"ל בכ-53% מהשטח, בעוד האזור שבשליטת חמאס יישאר מנותק כלכלית עד שהארגון יתפרק מנשקו.

את הרעיון מוביל ג’ארד קושנר, חתנו של טראמפ, שפועל לצד סגן הנשיא ג’יי. די. ואנס והשליח המיוחד סטיב וויטקוף. השלושה הגיעו לישראל כדי לדחוף ליישום הפסקת האש ולבחון את אפשרויות "הקמת עזה חדשה" באזור הבטוח שבשליטה ישראלית.