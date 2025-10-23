חמאס: אנו זקוקים לכלי הנדסה כבדים כדי להשיב עוד חטופים חללים

בשתי היממות האחרונות לא העביר ארגון הטרור חטופים חללים בטענה כי הוא זקוק לכלים אלה כדי לפנות הריסות שתחתיהן הם קבורים. עם זאת, חמאס לא מאפשר לצוותים בין-לאומיים לנסות לחלץ גופות ולא מספק להם את המודיעין שברשותו • גורמים אירופים: "אם ישראל תאפשר - מעבר רפיח יכול להיפתח כבר מחר"

חמאס טוען כי הסיבה שבגינה הפסיק להעביר חטופים חללים לישראל היא ההתנגדות הישראלית להכנסת כלי הנדסה כבדים לרצועה - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. לטענת הארגון, הוא זקוק לכלים אלה כדי לפנות הריסות שתחתיהן קבורים החללים.

חמאס מאשים את ישראל שאינה מאפשרת הכנסת כלים כבדים לרצועה לטובת השבת חטופים חללים – אך מסתיר מידע מצוותים שפועלים ברצועה ויכולים לעזור | הדיווח של @eliorlevy #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/V1GwQ78BWM — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2025

עם זאת, ארגון הטרור לא מאפשר לצוותים בין-לאומיים לנסות ולחלץ חטופים חללים, ולא מספק להם מידע ומודיעין שיש ברשותו לגבי מקומות קבורתם.

בשתי היממות האחרונות נמנע חמאס מלמסור לידי ישראל חטופים חללים נוספים, ושני הצדדים נמצאים כעת ב"משחק האשמות" הדדי סביב הסוגייה. בישראל מתעקשים שיש לארגון יכולת להעביר לפחות חלק מ-13 החללים שעדיין נמצאים ברצועה.

גורמים אירופים: "אם ישראל תאפשר - מעבר רפיח יכול להיפתח כבר מחר"

בתוך כך, גורמים אירופים אומרים כי מבחינתם יכול מעבר רפיח להיפתח כבר מחר אם ישראל תאפשר זאת. כפי שפורסם אמש במהדורה, ישראל מסרבת לפתוח את המעבר חרף דרישה מצרית ובשל אי החזרתם של כל החטופים החללים.

"במעבר יפעלו פקחים פלסטינים שקיבלו את אישור ישראל. באיחוד האירופי מעוניינים להיות מעורבים במנגנון החדש שהוקם ליישום ופיקוח על ההסכם בין ישראל לחמאס", אמר לכאן חדשות גורם אירופי.

בימים האחרונים, עם זאת, נעשה עבודת הכנה לפתיחת המעבר, שכללה סיורים בשטח, והיא עודנה נמשכת. הכוח שיפעיל את המעבר כולל פלסטינים המזוהים עם הרשות שאושרו ביטחונית על ידי הרשויות בישראל. זאת, בניגוד לאמירות הקבינט המדיני-ביטחוני וראש הממשלה בנימין נתניהו, שלפיהן השלטון האזרחי בעזה יהיה "לא חמאס ולא רש"פ".