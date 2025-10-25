ארה"ב מונעת מישראל לנקוט בצעדים בתגובה על אי החזרת החטופים-החללים

על פי גורמים המעורים בנושא, חמאס לא החזיר חטופים חללים 3 ימים ברציפות - למרות שביכולתו לעשות זאת. המסר שהתקבל בישראל: ייתכן שחטופים ישוחררו היום

ארה"ב מונעת מישראל להגיב על אי החזרת החטופים-החללים

ארצות הברית מונעת מישראל להטיל סנקציות או לנקוט בצעדים כלשהם בשלב זה בתגובה לאי החזרת החטופים החללים - כך אמרו היום (שבת) לכאן חדשות גורמים המעורים בנושא. לדברי הגורמים זהו היום השלישי ברציפות שבו חמאס לא משיב אותם, למרות שבידיו האפשרות לעשות זאת.

לאחר שאתמול לא שוחררו חטופים חללים, בישראל התקבל מסר כי יתכן שהדבר יקרה היום. המשטרה הודיעה כבר אתמול על היערכות לשחרור חטופים חללים, אך גורם ישראלי הבהיר בשיחה עם כאן חדשות כי אין סימנים לשחרורם (אתמול) וכי ייתכן שהדבר יידחה להיום.

אחרי ביקור סגן נשיא ארצות הברית, וכן שליחי טראמפ ויטקוף וקושנר, אתמול נחת בישראל שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, וזה לא צפוי להיות הביקור האחרון של בכירים אמריקנים בארץ בתקופה הקרובה. בכירה נוספת בממשל טראמפ צפויה להגיע ביום ראשון - מורגן אורטגס, סגנית השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון. עצם הנוכחות הרציפה של גורמים בכירים בממשל האמריקני מהווה מסר לישראל.

גורם אמריקני אמר לכאן חדשות כי ישראל צריכה "להפסיק לעשות שטויות שעלולות לסכן את ההסכם ואת האפשרות להביא לפריצת דרך אזורית", בהתייחסו להצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון - שעברה בכנסת בקריאה טרומית.

במקביל, גורמים המעורים בנושא מסרו לכאן חדשות כי ארצות הברית מפעילה לחץ על המתווכות ועל חמאס לקדם את הסוגיה, מתוך הבנה של ישראל שחמאס מחזיק בחטופים חללים שהוא מסוגל לשחרר מיד.

עוד דווח בכאן חדשות כי באגף המודיעין משוכנעים שביכולתו של חמאס להשיב לישראל לפחות עשרה מתוך 13 החטופים החללים שנותרו בעזה, גם ללא סיוע בין לאומי. בכירי אמ"ן הציגו לסגן הנשיא האמריקני, ג'יי די ואנס, את המידע המודיעיני שמוביל למסקנה הזאת.

שחרור החטופים האחרון התבצע מוקדם יותר השבוע, בלילה שבין שלישי לרביעי, ובמסגרתו שוחררו שני חטופי ניר עוז - אריה זלמנוביץ', ממקימי הקיבוץ שנרצח ככל הנראה כחודש אחרי חטיפתו, ותמיר אדר, חבר כיתת הכוננות שנפל בקרב ב-7 באוקטובר.