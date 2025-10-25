13 חטופים עדיין בעזה

גורם ביטחוני: ישראל מחפשת אחר חטופים חללים בתוך הקו הצהוב

הגורם הביטחוני אמר למשפחות החטופים החללים כי החיפושים מתנהלים בעקבות הערכות מודיעין. עוד הוסיף הגורם שממחר תאושר הכנסת כלים הנדסיים כבדים לעזה כדי להאיץ את החיפוש אחר החללים
הבאת החטופים על ידי הצלב האדום מרצועת עזה לשטח ישראל, אתמול
ישראל מחפשת חללים חטופים בתוך תחומי הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אמר הערב (שבת) גורם ביטחוני ישראלי למשפחות החטופים. הגורם הוסיף כי החיפושים בשטח שבשליטת צה"ל מתנהלים בעקבות הערכות מודיעין בנושא.

הקו הצהוב ברצועת עזה

עוד הוסיף הגורם שממחר תאושר הכנסת כלים הנדסיים כבדים לעזה כדי להאיץ את החיפוש אחר החללים.

הממשל האמריקני מנע מישראל להטיל שורת עיצומים נגד חמאס, שלא החזיר חטופים חללים כבר 3 ימים ברציפות, בהם הכנסה של סיוע הומניטרי והקטנה של השטח הפלסטיני מעבר לקו הצהוב.

כדי להגביר את הלחץ על חמאס, בישראל רצו לקבוע מול האמריקנים דד-ליין שבשסופו יוגבר הלחץ על ארגון הטרור באמצעות שורת צעדים, בהם צמצום הכנסה של סיוע הומניטרי ועד הקטנה של השטח הפלסטיני מעבר לקו הצהוב - אולם כאמור ארה"ב הטילו וטו.

תגיות |
