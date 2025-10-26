מסמך החנופה הישראלי לקטר: מכתב התודה על מזוודות הכסף, למרות שזלגו לחמאס

בכאן חדשות נחשף הערב מסמך שמראה כמה רחוק הלכה ישראל בחיזור אחר קטר כדי שזו תעביר כסף לרצועת עזה. זאת למרות שבישראל ידעו שחלק מהכסף מגיע לחמאס. במכתב משנת 2020 נכתב בין היתר כי קטר "פועלת ללא הפסק לשיקום הרצועה ומובילה פרויקטים אזרחיים ומיזמי חשמל"

רבות דובר על הכסף הקטרי שנכנס לרצועת עזה במשך שנים ושימן את המנגנונים הצבאיים של חמאס. בכאן חדשות נחשפו הערב (ראשון) מסמכים שמראים עד כמה ישראל הלכה רחוק בחיזור שלה אחר הקטרים כדי להעביר את הכסף לרצועת הזה. זאת אף שידעה שחלקו הגדול של הכסף עובר לחמאס.

מכתב החנופה לדוחה שביקש להמשיך בהעברת הכספים לעזה למרות שידעו שהכסף זולג לחמאס, והביקורים הסודיים של הבכירים הקטרים בישראל – גם בשנה האחרונה | החשיפה של @SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/F9I0lDej8j — כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2025

המסמך הראשון שנחשף, הוא מכתב שנכתב בשנת 2020 ומי שחתום עליו הוא רונן לוי, המכונה מעוז. מעוז היה אז בתפקיד בכיר במל"ל, שירת בעבר בשב"כ והיה מהמעטים שידעו על הסכמי אברהם וקידמו אותם. אחר כך מונה בידי השר אלי כהן להיות מנכ"ל משרד החוץ, והתפקיד המרכזי מכולם של "מעוז" – איש הקשר של הכסף הקטרי.

מכתב החנופה לקט ששלח לוי נפתח במילים: "קטר פועלת ללא הפסקה, במטרה לסייע בשיקום הרצועה על ידי מתן תמיכה כלכלית לתושבי עזה והובלה של פרויקטים אזרחיים, מיזמי חשמל, תשתיות אזרחיות, רפואה ותמיכה באוכלוסייה".

לוי, אז בכיר מאוד במטה לביטחון לאומי, ומי שמונה להיות אחראי גם על הקשר עם קטר הוסיף במכתב החנופה: "הסיוע ההומניטרי נמשך לכל אורך משבר הקורונה. היה חיוני ושיפר את המצב ההומניטרי בעזה במהלך התקופה המורכבת ההיא".

המשפט הזה מסכם למעשה את הקונספציה שהוביל בִשנת 2018 הקבינט שאישר את העברת המזומנים לעזה. ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, הגן על הַהחלטה.

חשבונית על סך שישה מיליון דולר

המסמך נִכתב בזמן שנמתחה ביקורת על מדיניות ישראל, לנוכח דיווחים על זליגת הכסף למנגנוני הטרור של חמאס. גם מול ההתראות שהציגו כמה מִגורמי הביטחון לדרג המדיני, ישראל שמה את ביטחונה, תרתי משמע, בקטר. "אנו מבקשים שהסיוע הכלכלי הקטרי יועבר אך ורק באמצעות השגריר מוחמד אל-עמאדי, ולא דרך מתווכות או מדינות אחרות", כתב לוי במסמך שהועבר לקטרים.

נוסף על מעוז, אחד המתווכים שהובילו את הקשר עם קטר היה כמיל אבו רוקון, אז מתאם פעולות הממשלה בשטחים. אבו רוקון נהג לפגוש את הבכירים הקטרים בהתאם להעברת הכסף לעזה. במסמך אחר שחשפנו הערב, הקטרים מעבירים לאבו רוקון מעין חשבונית על סך שישה מיליוני דולרים.

"המסמך הזה משמש הוכחה שהוועדה הקטרית לשיקום הרצועה ביצעה את כל ההליכים בהתאם לסיכומים", כתב הבכיר הקטרי מוחמד אל-עמאדי, ומזמין את הנציגים הישראלים לפנות אליו בכל שאלה.