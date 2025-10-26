פרסום ראשון

חמאס אישר את המועמד לראשות הוועדה שתנהל את עזה: "פרו-חמאס מבלי להיות איש הארגון"

אמג'ד א-שווא, הממונה על רשת ארגוני החברה האזרחית בעזה, תואר כדמות נוחה עבור חמאס. מינויו אושר על ידי הארגון ועל ידי הרשות הפלסטינית, אך הוא כפוף לאישור אמריקני
מחבר אליאור לוי
אמג'ד א-שווא, יו"ר רשת ארגוני החברה האזרחית בעזה
המינוי המיועד לראש הוועדה הטכנוקרטית שתנהל את רצועת עזה הוא אמג'ד א-שווא, כך פורסם לראשונה הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. 

חמאס והרשות הפלסטינית אישרו את המינוי לתפקיד בפגישה עם המודיעין המצרי שהתקיימה בקהיר. א-שווא מכהן כיו"ר רשת ארגוני החברה האזרחית בעזה, ולאורך השנים היה נוח לחמאס ומעולם לא יצא נגד הארגון.

מקורות פלסטינים אמרו לכאן חדשות: "אמג'ד א-שווא הוא פרו-חמאס מבלי להיות איש חמאס". המינוי הסופי שלו כפוף לאישור אמריקני.

השתתפותו של חמאס בהרכבת ממשלת הטכנוקרטים שעתידה לנהל את רצועת עזה נחשפה לראשונה בכאן רשת ב' בשבוע שעבר.

חמאס שיבץ כחצי מהרכב ממשלת הטכנוקרטים, ובחר באישים התומכים בחמאס ובעקרונות הארגון, גם אם לא באופן גלוי ומובהק.

את החצי השני של הרכב ממשלת הטכנוקרטים בחרה הרשות הפלסטינית, תוך ידיעה והסכמה שבשתיקה לכך שחמאס בחר גם הוא בחצי מההרכב.

עוד נודע לכאן חדשות כי המתווכות, ובעיקר מצרים, הציגו לחמאס את הרשימה המלאה של ההרכב המוצע כדי להניח את דעת הארגון. 

