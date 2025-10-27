מירב כהן: "עינו את אחים שלנו בגללך"; בן גביר: "דוברת חמאס"

השר ממשיך להתגונן - למרות הצטברות עדויות שורדי השבי על האלימות שחוו כתוצאה מדבריו על הרעת תנאי האסירים: "מאמצים את נרטיב חמאס". באופוזיציה תקפו: "אתם מממנים את חמאס ברגע זה". יותם כהן: "בשביל לייקים אחי הקטן חטף מכות ועינויים - ידעת והמשכת"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר המשיך להגן גם היום (שני) על אמירותיו בנושא הרעת התנאים לאסירים הפלסטיניים בבתי הכלא בארץ, גם לאור עדויות החטופים על ההתעללות שספגו בגינן.

בוועדה לביטחון לאומי הגן שוב השר על דבריו, זאת בהמשך לפרסום חלק מעדותו של שורד השבי בר קופרשטיין במהדורת כאן חדשות אמש. בעוד שקופרשטיין סיפר על האלימות שחווה משוביו בגלל דבריו של השר, בן גביר תקף את התקשורת שלדבריו "מאמצת את הנרטיב של חמאס".

בן גביר המשיך להגן על הדברים היום בוועדה לביטחון לאומי וכינה את פרסום עדותם של שורדי השבי "פייק". השר הוסיף כי הוא גאה בהקשחת התנאים בשבי.

ח"כ מהאופוזיציה תקפו את דבריו של בן גביר:"אחד אחרי השני הם [שורדי השבי] מספרים איך הם הוכו בגלל הדברים שלך", קראה ח"כ נעמה לזימי, שהוצאה מהוועדה.

ח"כ מירב כהן שאלה: "תעשה מה שאתה רוצה בכלא, למה לפרסם? פוצצו אותם במכות! זו הפרת אמונים, עינו את האחים שלנו". בן גביר כינה אותה "דוברת חמאס" בתגובה. כהן השיבה: "אתם מעבירים כסף לחמאס ברגעים אלה" - והוצאה גם היא מהוועדה.

השר בן גביר הגן על אמירותיו לגבי האסירים הפלסטיניים שבעקבותיהן ספגו החטופים אלימות קשה. ח"כ מירב כהן הורחקה לאחר ששאלה את בן גביר למה הוא פרסם את הרעת התנאים לאסירים@yaara_shapira @diklaaharon

(צילום: ערוץ הכנסת) pic.twitter.com/F1SxjA3hLk — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

יותם כהן, אחיו של שורד השבי נמרוד כהן, זעם על דבריו של השר ברשת X: "אתה עבריין מורשע, תינוק מגודל, ילדותי, אוויל וחולה צומי. אתה אחד הדברים הכי גרועים שקרו למדינה הזו בשנותיה הקצרות. בשביל לייקים בטיקטוק שלך אחי הקטן חטף מכות ועינויים - ידעת והמשכת בכל זאת. חתיכת טינופת! אתה תישרף בגיהינום על מה שעשית להם".

עדותו של בר קופרשטיין תשודר במלואה ביום שלישי בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11. בקטע ממנה ששודר במהדורת החדשות אמש סיפר: "אני זוכר שהם הגיעו אלינו ופוצצו אותנו במכות. העמידו אותנו על הקיר, נתנו לנו ממש מכות. הם אמרו 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו אתם תקבלו בחזרה'".

"לקחו אותי לחדר שלהם (של המחבלים) עם עיניים קשורות. כשנכנסתי לשם קיבלנו שתי פצצות כאלו לפנים, ממש מצלתיים. נפלתי על הרצפה מהעוצמה. משכו אותי מהרגליים לאורך כל החדר. ודורכים עלייך ומשפילים אותך כמה שהם יכולים".

"כעסתי על הדברים של בן גביר. הוא ידע שאנחנו אצלם בשבי, איך הוא נתן להם להתעלל בנו?": העדות של שורד השבי בר קופרשטיין | הריאיון המלא ביום שלישי בזמן אמת#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/gxfJQu1GRh — כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2025

"קשרו לי את הרגליים לאיזשהו מקל או ברזל. ואותו ג'וקר (מחבל חמאס), הוא מדבר איתך בעברית ואומר 'עד עכשיו לא עשינו כלום. עכשיו אתם תרגישו על בשרכם מה עושים לאסירים שלנו אצלכם'. וברגע שקושרים לך את הרגליים אמרתי 'מה קורה? הולכים לכרות לי את הרגליים עכשיו' ואתה אומר 'יכול להיות שזה הסוף שלך עכשיו".

עדותו של בר מצטרפת לזו של שגב כלפון ושל שורדי שבי נוספים אודות האלימות שחוו בשבי כתוצאה מאמירותיו של השר לביטחון לאומי.