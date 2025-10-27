סמוטריץ': "הסתדרנו בלי סעודיה 77 שנה, נסתדר גם עוד 77 שנה"

שר האוצר השיב לשאלת כאן חדשות על הסערה שעוררו דבריו בשבוע שעבר: "אוי ואבוי, העלבנו את הסעודים. כל מי שתבעו את עלבונם - שיתבעו במקום את עלבון חיילי צה"ל"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השיב היום (שני) לשאלת כאן חדשות בנושא סעודיה, ואמר: "הסתדרנו בלעדיהם 77 שנה, ונסתדר בלעדיהם עוד 77 שנה". לדבריו, "הם מצפים מצפים מאיתנו להתפרק מנחלת אבותינו, לקרוע את הארץ לשתיים ולהקים מדינת טרור וזה בסדר גמור, אנחנו מבליגים".

סמוטריץ בתשובה לשאלת @diklaaharon על הסעודים: "הסתדרנו 77 שנה בלעדיהם, נסתדר עוד 77 שנה בלעדיהם. הם מובילים הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וזה בסדר, זה גשם" pic.twitter.com/UPGqsZCaFj — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

בשבוע שעבר עורר סמוטריץ' סערה אחרי שעקץ את הסעודים בחריפות. בדבריו בוועידת מקור ראשון אמר השר: "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה".

בדבריו היום הסביר שר האוצר: "יכול להיות שהאמירה הייתה מעליבה ולא צריך להעליב, אבל אני אומר לעם ישראל - אם אתם רוצים שלום תמורת שלום תזקפו קומה. יש לנו כבוד לאומי וגאווה לאומית, ערכים ומורשת ועוצמה אדירה של מעצמה".

"כולם נופלים לרגלי הסעודים. אוי ואבוי, העלבנו את הסעודים, מי ישמע? אני רוצה שכל מי שתבעו את עלבונם של הסעודים יתבעו את עלבונם של חיילי צה"ל ושל מדינת ישראל", הוסיף.