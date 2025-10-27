התפרצה לבסיס או נכנסה עם אישור? התקרית החריגה של טלי גוטליב

התפרצה לבסיס או נכנסה עם אישור? התקרית החריגה של גוטליב
חברת הכנסת נכנסה לבסיס צבאי ליד כביש 443 בשעת לילה ללא תיאום ואישור מראש. מצה"ל נמסר כי הכניסה לא הייתה מתואמת וגוטליב עזבה לאחר שיח, חברת הכנסת טוענת כי נכנסה כדין עם הצגת תעודת חברת כנסת ואף שהתה בבסיס שעה ארוכה
תקרית חריגה אירעה בשבוע שעבר בבסיס צבאי במרכז הארץ במעורבות חברת הכנסת טלי גוטליב. במהדורת כאן חדשות פורסם היום (שני) כי גוטליב נכנסה, וספק אם התפרצה, לבסיס צה"ל סמוך לכביש 443 בשעת לילה. אחרי דין ודברים היא עזבה את המקום. 

הגירסאות על פרטי האירוע חלוקות. לטענת גוטליב, היא נכנסה לבסיס עם הצגת תעודת חברת כנסת. מטעם צה"ל נמסר כי היא נכנסה ללא תיאום וללא אישור. התקרית הושאירה חותם עד כדי כך, שבכירים במערכת הביטחון עודכנו לגביה, וחלקם אף ביקשו לחדד את המסר שהיות אדם חבר כנסת לא מאפשרת כניסה גורפת לבסיסי צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר: "חברת הכנסת טלי גוטליב נכנסה לבסיס במרכז הארץ ללא תיאום ואישור מראש, על מנת לפגוש חייל אשר משרת בבסיס. הוסבר לחברת הכנסת כי על פי הנוהל הקיים בבסיס, ניתן לבקר חיילים רק מחוץ לגבולות הבסיס ולא בתוכו. לאחר שיח עימה, חברת הכנסת עזבה את הבסיס".

חברת הכנסת גוטליב מסרה: "נכנסתי לבסיס דרך השער עם הצגת תעודת ח"כ. פגשתי בחיילי מילואים מסורים ומצויינים. לא הוצאתי מהבסיס, נשארתי שעה ארוכה בבסיס והתרשמתי מתפארת חיילנו וחיילותינו". 

