לקראת הדיון בוועדת החוץ והביטחון נפגשו בכירים באכ"א עם היו"ר ביסמוט, אך טרם הוצגה בפני נציגי צה"ל טיוטת החוק. עמדת הצבא לא השתנתה: חסרים 12 אלף חיילים

אחרי לחץ הרבנים על דרעי: ש"ס מתרחקת מחזרה לממשלה

מפלגת ש"ס העבירה לקואליציה מסר שלפיו למרות הצגת חוק הגיוס, שמתוכננת השבוע בוועדת החוץ והביטחון, לא תמהר לחזור אל הממשלה בימים הקרובים - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. לאחרונה הפעילו רבני ש"ס לחצים על יו"ר המפלגה אריה דרעי להעביר את המסר.

אחרי לחץ הרבנים על דרעי - ש"ס מתרחקת מחזרה לממשלה. @shemeshmicha על ההתנגדות של הייעוץ המשפטי לחוק הגיוס של ביסמוט#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/IaBWB0FVll — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

בתוך כך, קשיים ממשיכים לעלות בקידום נוסח החוק. הייעוץ המשפטי לכנסת מתנגד לכמה מהשינויים שאותם מקדם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. למרות זאת, הייעוץ המשפטי ניסח את החוק ובכוונתו להציג את עמדתו לצד עמדות נוספות שיישמעו בדיון הקרוב בוועדה, שמתוכנן ליום חמישי הקרוב.

עוד פורסם הערב במהדורה כי בשבוע האחרון נפגשו בכירים באגף כוח האדם בצה"ל עם ח"כ ביסמוט, אך עד כה לא הוצגה בפני נציגי צה"ל טיוטת החוק. עמדת צה"ל בנושא לא השתנתה, והיא כי חסרים 12 אלף חיילים בצבא.