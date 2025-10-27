חוק הפטור מגיוס

אחרי לחץ הרבנים על דרעי: ש"ס מתרחקת מחזרה לממשלה

לקראת הדיון בוועדת החוץ והביטחון נפגשו בכירים באכ"א עם היו"ר ביסמוט, אך טרם הוצגה בפני נציגי צה"ל טיוטת החוק. עמדת הצבא לא השתנתה: חסרים 12 אלף חיילים
מחבר מיכאל שמש
אריה דרעי ובנימין נתניהו
אריה דרעי ובנימין נתניהו צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מפלגת ש"ס העבירה לקואליציה מסר שלפיו למרות הצגת חוק הגיוס, שמתוכננת השבוע בוועדת החוץ והביטחון, לא תמהר לחזור אל הממשלה בימים הקרובים - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. לאחרונה הפעילו רבני ש"ס לחצים על יו"ר המפלגה אריה דרעי להעביר את המסר.

 

בתוך כך, קשיים ממשיכים לעלות בקידום נוסח החוק. הייעוץ המשפטי לכנסת מתנגד לכמה מהשינויים שאותם מקדם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. למרות זאת, הייעוץ המשפטי ניסח את החוק ובכוונתו להציג את עמדתו לצד עמדות נוספות שיישמעו בדיון הקרוב בוועדה, שמתוכנן ליום חמישי הקרוב. 

עוד פורסם הערב במהדורה כי בשבוע האחרון נפגשו בכירים באגף כוח האדם בצה"ל עם ח"כ ביסמוט, אך עד כה לא הוצגה בפני נציגי צה"ל טיוטת החוק. עמדת צה"ל בנושא לא השתנתה, והיא כי חסרים 12 אלף חיילים בצבא.  

תלמידים מרשת עטרת שלמה מול כלא 10

במחאה על מעצר עריקים: ילדים מעטרת שלמה בעצרת מול כלא 10

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה

היועמ"שית דורשת מנתניהו לקדם לאלתר סנקציות נגד משתמטים

