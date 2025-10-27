במחאה על מעצר עריקים: ילדים מ"עטרת שלמה" בעצרת מול כלא 10

הילדים הגיעו לעצרת מול בית הכלא הצבאי עם כובעים ובלונים צהובים. הרב שלום בער סורוצקין: "באים אלינו בטענות שאנו משתמשים בסמלי החטופים - אנחנו עשינו את הניסים הגדולים שהוציאו אותם מהשבי". מטה משפחות החטופים: "שימוש ציני"

ילדי תלמודי התורה של רשת החינוך החרדי עטרת שלמה מפגינים הבוקר (שני) מול כלא 10 נגד חוק הגיוס ומעצר עריקים. הילדים הגיעו בכובעים ועם בלונים צהובים, סמלים המזוהים עם מאבק משפחות החטופים.

הרב שלום בער סורוצקין, ראש "עטרת שלמה" בה לומד אריאל שמאי שנעצר כעריק, אמר: "באים אלינו בטענות שאנו משתמשים בסמלי החטופים - את אריאל עקרו אותו ממקום מגוריו. היום יש להם טענות אלינו".

"החטופים הם גם שלנו. אנחנו למדנו בשבילהם. אנחנו עשינו את הניסים הגדולים בשבילם שהם יצאו מהשבי. אין לנו רצון לפגוע באף אחד אבל רוצים שתבינו שלנתק אותנו מהתורה זה לנתק חמצן מהחולה. אתם נלחמים על מנעמי שלטון - אנחנו על עולם התורה".

שלטים הקוראים לשחרור העריק אריאל שמאי במאה שערים (יונתן זינדל, פלאש90)

במטה משפחות החטופים מחו על "שימוש ציני ומביש בסמלים הצהובים המזוהים עם מאבק משפחות החטופים". בהודעת המטה נכתב: "הצבע הצהוב והסמלים שנולדו מתוך כאב, תקווה ואחדות לאומית הפכו לסמל מאחד של עם ישראל למען החטופים - לא לכלי תעמולה או שימוש פוליטי מכל סוג שהוא".

"ניכוס הסמלים הללו לצרכים פוליטיים מטמא את ההכרח המוסרי בהשבת בנינו הנותרים לקבורה ומבזה את כאבן של המשפחות הלוקחות חלק במאבק במשך מעל שנתיים ושורדי השבי שיצאו מן התופת".

ברקע האירוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט סיכמו כי מחר תונח טיוטת חוק הגיוס על שולחן ועדת החוץ והביטחון.