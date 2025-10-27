קיש פוצץ ישיבה והודיע: אעביר עשרות מיליוני ש"ח לרשת החינוך של ש"ס

קיש פוצץ ישיבה והודיע: אעביר עשרות מיליונים למוסדות ש"ס
היועמ"שית הבהירה במפורש כי המוסדות המדוברים לא עומדים בתנאים המאפשרים את העברת התקציבים מפני שאינם מלמדים מקצועות ליבה, אך שר החינוך השתלח באנשיה: "מבצעים סיכול ממוקד במדיניות הממשלה"
מחבר ליאל קייזר
שר הביטחון יואב קיש, מאי 2025
שר הביטחון יואב קיש, מאי 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שר החינוך יואב קיש הודיע כי יעביר עשרות מיליוני שקלים לרשת החינוך של ש"ס, למרות שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה במפורש כי המוסדות המדוברים לא עומדים בתנאים המאפשרים את העברת הכספים - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

 

בישיבה שהתקיימה אתמול בעקבות עתירה שהוגשה נגד החלטת הממשלה להעברת התקציבים השתלח קיש באנשי הייעוץ המשפטי לממשלה שקבעו כי בתי ספר שלא מלמדים מקצועות ליבה לא יוכלו לקבל את הכסף. 

קיש פוצץ את הישיבה והטיח ביועצים המשפטיים: "אתם מבצעים סיכול ממוקד במדיניות הממשלה". בהמשך שיגר שר החינוך למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ודרש שתודיע לבית המשפט שהוא מתכוון להעביר את הכסף. 

