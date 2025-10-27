קיש פוצץ ישיבה והודיע: אעביר עשרות מיליוני ש"ח לרשת החינוך של ש"ס

היועמ"שית הבהירה במפורש כי המוסדות המדוברים לא עומדים בתנאים המאפשרים את העברת התקציבים מפני שאינם מלמדים מקצועות ליבה, אך שר החינוך השתלח באנשיה: "מבצעים סיכול ממוקד במדיניות הממשלה"

שר החינוך יואב קיש הודיע כי יעביר עשרות מיליוני שקלים לרשת החינוך של ש"ס, למרות שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה במפורש כי המוסדות המדוברים לא עומדים בתנאים המאפשרים את העברת הכספים - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

שר החינוך הודיע שיעביר עשרות מיליונים לרשת החינוך של ש"ס - בניגוד לעמדת היועמ"שית. @lielkyzer עם המתקפה של השר קיש על הייעוץ המשפטי - והישיבה שפוצצה#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/n12n43DmAa — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

בישיבה שהתקיימה אתמול בעקבות עתירה שהוגשה נגד החלטת הממשלה להעברת התקציבים השתלח קיש באנשי הייעוץ המשפטי לממשלה שקבעו כי בתי ספר שלא מלמדים מקצועות ליבה לא יוכלו לקבל את הכסף.

קיש פוצץ את הישיבה והטיח ביועצים המשפטיים: "אתם מבצעים סיכול ממוקד במדיניות הממשלה". בהמשך שיגר שר החינוך למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ודרש שתודיע לבית המשפט שהוא מתכוון להעביר את הכסף.