חודשים לפני מינויו לתפקיד: "הפנים של קטר" חגג טרור נגד ישראל

חודשים לפני מינויו: "הפנים של קטר" חגג טרור נגד ישראל

מאג'ד אל-אנסארי, לימים דובר משרד החוץ של קטר, חגג פיגועי התאבדות שביצעו פלסטינים, וכן התקפות אוויריות של חמאס והג'יהאד האסלאמי, זמן קצר לפני שמונה לתפקידו - כך פרסם הערב (שני) אתר החדשות היהודי "ג'ואיש אינסיידר".

לפי הפרסום, במאי 2021, חודשים לפני שהפך ל"פנים" של קטר בתקשורת הבין-לאומית חגג אל-אנסארי בציוצים את שיגורי הרקטות של הג'יהאד האסלאמי לעבר ישראל. "פלסטין עולה כדי להזכיר לאומה הזאת את גדולתה, ושהניצחון הוא בידיים של אללה בלבד. #תל_אביב_נשרפת", צייץ אז.

במהלך מבצע שומר החומות, אז בנוסף לרקטות ששוגרו לעבר ישראל התרחשו גם עימותים בין ערבים ליהודים בערי ישראל, צייץ אל-אנסארי: "ירושלים, העורף, הגדה המערבית, עזה. עשרות שנים של מאמצים לפירוק ולבידוד קרסו, רק כדי שיעלו בקול מאוחד נגד הכובש. האחדות הזאת היא שהכי מפחידה את האויב". בבלוג האישי שלו, טען כי "כוחות הכיבוש" צריכים לסגת מלוד.

באותו הבלוג הביע אל-אנסארי תמיכה באינתיפאדה השנייה, שלטענתו הובילה לנסיגת צה"ל מרצועת עזה בשנת 2005.

אל-אנסארי לא התנגד רק לישראל, אלא גם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שפעמים רבות הגדיר את קטר "בעלת ברית" של ארצות הברית. בסוף שנת 2015, במהלך הקמפיין של טראמפ שהסתיים בניצחון, כתב אל-אנסארי ב-X: "אנחנו קוראים למועצת המנהלים של 'קטר איירווייז' להפסיק את הקשרים עם טראמפ ועם האימפריה הגזענית שלו".

הבלוג האישי של אל-אנסארי נמחק מהאינטרנט לאחר שהשגרירות הקטרית התבקשה למסור תגובה לפרסום.