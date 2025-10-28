בישראל סבורים: מטרת התרגיל של חמאס - הכנסת כלי הנדסה כבדים לעזה

חמאס טוען כי הכנסת הציוד ההנדסי נועדה לסייע באיתור חללים, אך בישראל חושדים כי הוא מעוניין בכלים לצרכיו. גורמים בישראל לכאן חדשות: הפרת ההסכם היא ה"הצגה" שערך הארגון, לא השבת שרידי גופתו של אופיר צרפתי

בישראל סבורים כי חמאס יזם את ההצגה סביב איתור שרידי החלל הישראלי כדי להראות עד כמה הוא זקוק לכלים כבדים נוספים לרצועת עזה - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

הכנסת הציוד ההנדסי נועדה לדברי חמאס כדי לסייע באיתור חללים, אך בישראל חושדים כי חמאס מעוניין בהכנסת הכלים לצרכיו. דחפורים ברצועה שימשו, הלכה למעשה, לכיסוי ולקבורת חללים ולא לחילוצם.

אחרי שהשיב אמש את שרידי גופתו של החטוף החלל אופיר צרפתי, שהושב מעזה לפני שנתיים ונקבר בישראל, חמאס אמר למתווכות כי מבחינתו השיב לישראל חטוף חלל על פי ההסכם. גורמים בישראל אמרו לכאן חדשות כי הפרת ההסכם על ידי חמאס היא השקר וה"הצגה" שהתקיימה סביב איתור החלל, ולא השבת שרידי גופתו של צרפתי.

המתווכות לא לוחצות את חמאס - והוא מתמהמה בהשבת החללים

בתוך כך, מקור פלסטיני המעורה במגעים מול המתווכות אמר לכאן חדשות כי חמאס לא נתון למכבש לחצים כבד על ידי מצרים וקטר בכל הנוגע להשבת החטופים החללים. "המתווכות העבירו מסרים מישראל, אך הארגון לא קיבל אולטימטום משמעותי מהן בסוגייה", אמר.

ניכר שמה שמטריד את חמאס הוא דווקא ארצות הברית, ולא מצרים וקטר, וכי ארגון הטרור מנצל זאת לטובת האינטרסים שלו ולכן מתמהמה בהשבת החללים.