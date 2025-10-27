גורם ביטחוני: שחרור איטי של החללים - מדיניות מכוונת של חמאס

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי לישראל יש הוכחות לכך שבארגון הטרור נוקטים במדיניות מכוונת של שחרור איטי של החטופים החללים שבידיו. בישראל נשקלים צעדי תגובה על הפרות חמאס, בהם הרחבת השטח הצהוב שבשליטת צה"ל - או צמצום הסיוע לעזה

"שחרור איטי של החללים - מדיניות מכוונת של חמאס"

גורם ביטחוני אמר כי חמאס נוקט מדיניות מכוונת של שחרור איטי של החטופים החללים, וכי לישראל יש הוכחות לכך - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

למרות זאת, ישראל נעתרת ללחץ המתווכות לאפשר לחמאס לעשות הצגות בסיורים חסרי תכלית מעבר לקו צהוב. מפרטים שהגיעו לכאן חדשות עולה כי תיאומי החיפושים של הצלב האדום עם חמאס עוד נמשכים. לפי גורם ביטחוני, מדובר בכלי רכב של חמאס המתלווה לפעילות הצלב האדום - גם בשטח הצהוב.

בישראל מקיימים דיונים באשר לצעדים שינקטו בתגובה לכך שחמאס לא עומד בדד-ליין שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבת בערב - ושיפוג הלילה.

אחד הצעדים שנשקלים - הרחבת השטח הצהוב שבשליטת צה"ל, או צמצום הסיוע ההומניטרי שייכנס לעזה. אין החלטה שהתקבלה בשל זה, אבל כבר כעת ברור - הכל יהיה בתיאום עם ארה"ב.

"חזרה למדיניות 6 באוקטובר"

אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות כי ישראל מאפשרת לחמאס להיכנס לסיורי שטח ולעבודות פיזיות לחיפוש אחר חללים חטופים - באזורים שבשליטת ישראל.

הדבר מתבצע ביממה האחרונה בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי הנשיא טראמפ, כדי לאפשר להתקדם, מבחינתם, בשלב השני של יוזמת הנשיא האמריקני.

גורמים המעורים בנושא אומרים כי צה"ל נסוג מאותם אזורים שבהם חמאס והצלב האדום פועלים, כך שלא נוצר מפגש בין אותה פעילות, לכוחות צה"ל בשטח. גורם ישראלי תיאר בשיחה עם כאן חדשות את הפעולה הזו כלא פחות מהזויה. לדברי הגורם המעורה בפעילות: "זו חזרה בענק למדיניות של שישה באוקטובר".